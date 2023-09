iPhone 15 w Plus - ceny w abonamencie

Plus jako jedyny z operatorów „wielkiej czwórki” udostępnia w sprzedaży smartfony Apple,- również najnowsze iPhone 15, w programie Plus Wymiana. W jakich cenach? Sprawdźmy, bo właśnie ruszyła przedsprzedaż w tej opcji.

Plus Wymiana, to program w którym możemy zdecydować się na zakup iPhone 15 w 36 ratach miesięcznych. W takim przypadku do wyboru mamy dwie opcje - po dwóch latach możemy przestać go spłacać - zwrócić, i wziąć nowy model iPhone (w tym wypadku byłby to iPhone 17) lub zapłacić pozostałą kwotę/12 rat za iPhone 15 i wziąć go sobie na własność.



Za ile kupimy w Plusie obecnie najtańszą wersję iPhone 15 128 GB? W sklepie Apple wyceniony on został w tym roku na 4 699,00 zł.

iPhone 15 128 GB w abonamencie Plus

W Plusie najbogatszy w zawartości jest plan za 99 zł - Abonament XL, zawierający nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 250 GB transferu danych. W cenie abonamentu dostajemy dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+ na rok, w drugim roku - 28,99 zł miesięcznie.



Cena za iPhone 15 128 GB w abonamencie w Plusie wynosi na start 499 zł, a później w programie Plus Wymiana - 24 raty po 137,50 zł: łącznie z opłatą na start 3 799,00 zł.

Warto tu zwrócić uwagę, iż Plus nie różnicuje cen urządzeń w zależności od wybranego abonamentu, tak więc nawet przy abonamencie za 59 zł miesięcznie, koszt za iPhone nie zmienia się, a łączny wydatek razem z abonamentem jest niższy:



Szczegóły programu Plus Wymiana znajdziecie pod tym linkiem. Co więcej, koszt najnowszego smartfona Apple można jeszcze obniżyć, korzystając z drugiego programu - Plus Odkup. To już załatwić można w salonie operatora, oddając do weryfikacji starszy model.

Ceny pozostałych modeli iPhone 15 w ofercie Plus, znajdziecie na dedykowanej stronie operatora pod tym linkiem.

Z kolei, jeśli interesują Was ceny najnowszych smartfonów Apple w ofertach pozostałych operatorów "wielkiej czwórki", znajdziecie je w osobnych wpisach pod tymi linkami: