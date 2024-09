Apple wycofał ze sprzedaży iPhone 15 Pro. Gdzie i za ile teraz go kupicie?

Premiera iPhone 16 to też porządki w sklepie Apple, z którego wycofano już ze sprzedaży wersje Pro i Pro Max starszych modeli iPhone 14 i iPhone 15. Oprócz najnowszych iPhone 16 i SE, w sprzedaży pozostały wersje iPhone 14 i 14 Plus oraz iPhone 15 i iPhone 15 Plus w obniżonych cenach.

Tak więc, jeśli szukacie teraz do kupienia mocniejszych wersji Pro, trzeba w tym celu zajrzeć na strony elektromarketów, ewentualnie na Allegro czy inne marketplace'y.

Ceny iPhone 16 w sklepie Apple

Przez najbliższe kilka miesięcy, będą obowiązywać podane wczoraj ceny najnowszych iPhone 16. Pierwszych promocji w elektromarketach można spodziewać się po świętach, tak przynajmniej było roku temu. Tak więc aktualnie można zamówić na stronie Apple, a już niedługo u innych, autoryzowanych sprzedawców iPhone w następujących cenach:

Ceny iPhone 16 - premiera Model 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 16 3 999,00 zł 4 499,00 zł 5 499,00 zł brak iPhone 16 Plus 4 499,00 zł 4 999,00 zł 5 999,00 zł brak iPhone 16 Pro 5 299,00 zł 5 799,00 zł 6 799,00 zł 7 799,00 zł iPhone 16 Pro Max brak 6 299,00 zł 7 299,00 zł 8 299,00 zł

Aby nabrać świadomości, jak duże są to różnice, zerknijmy na ceny z premiery i aktualne starszych modeli iPhone.

Ceny iPhone 14 w dniu premiery i teraz

Ceny iPhone 14 - premiera i teraz Wersja Premiera Sklep Apple Media Expert EURO RTV AGD 128 GB 5 199,00 zł 2 999,00 zł 3 099,00 zł 2 999,00 zł 256 GB 5 899,00 zł 3 499,00 zł 3 629,00 zł 3 499,00 zł 512 GB 7 199,00 zł 4 499,00 zł 4 799,00 zł 4 499,00 zł

Prawdziwy kosmos, bo w cenie z premiery podstawowej wersji iPhone 14 128 GB, możecie dziś kupić iPhone 16 Pro 128 GB (100 zł drożej). Co jeszcze ciekawe, widać, iż Media Expert jeszcze nie dostosował swoich cen, po obniżce przez Apple, w EURO RTV AGD jest to już 1:1.

Dla jeszcze lepszego kontrastu zerknijmy ile kosztował iPhone 14 Pro w dniu premiery i teraz:

Ceny iPhone 14 Pro - premiera i teraz Wersja Premiera Allegro 128 GB 6 499,00 zł 3 765,00 zł 256 GB 7 199,00 zł 3 985,00 zł 512 GB 8 499,00 zł 4 285,00 zł 1 TB 9 799,00 zł brak

W Media Expert i w EURO RTV AGD wersje 14 Pro nie są już dostępne w sprzedaży, znalazłem je na Allegro (bez wersji 1 TB) - zaznaczając w filtrach: nowe i gwarancja najniższej ceny.

Apple iPhone 15 i 15 Pro - gdzie i za ile można je teraz kupić?

Jak wspominałem na początku, w sklepie Apple pozostały w sprzedaży już tylko wersje iPhone 15 i iPhone 15 Plus, sprawdźmy jak to się aktualnie przedstawia przy tańszej wersji:

Ceny iPhone 15 - premiera i teraz Wersja Premiera Sklep Apple Media Expert EURO RTV AGD 128 GB 4 699,00 zł 3 499,00 zł 3 599,00 zł 3 499,00 zł 256 GB 5 299,00 zł 3 999,00 zł 4 299,00 zł 3 999,00 zł 512 GB 6 499,00 zł 4 999,00 zł 5 399,00 zł 4 999,00 zł

Mamy tu podobną sytuację, jak w przypadku iPhone 14, w Media Expert są jeszcze stare ceny, a w EURO RTV AGD są już zrównane z tymi po obniżce w sklepie Apple.

Przechodzimy już do tytułowych zeszłorocznych iPhone 15 Pro, których już nie kupicie w sklepie Apple.

Ceny iPhone 15 Pro - premiera i teraz Wersja Premiera Sklep Apple Media Expert EURO RTV AGD Allegro 128 GB 5 999,00 zł brak 4 639,00 zł 4 799,00 zł 4 375,00 zł 256 GB 6 599,00 zł brak 5 199,00 zł 5 399,00 zł 4 915,00 zł 512 GB 7 799,00 zł brak 6 399,00 zł brak 6 499,00 zł 1 TB 8 999,00 zł brak 7 699,00 zł 7 699,00 zł 7 037,94 zł

Tutaj mamy odwrotną sytuację, w sklepie EURO RTV AGD mamy wyższe ceny niż w Media Expert, z wyjątkiem wersji 1 TB. Dodatkowo zerknąłem więc na ceny iPhone 15 Pro na Allegro - są dużo korzystniejsze dla wersji 128 GB, 256 GB i 1 TB (zaznaczone filtry: nowe i gwarancja najniższej ceny).