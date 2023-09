iPhone 15 w T-Mobile - ceny w abonamencie

Najtańsza wersja iPhone 15 128 GB dostępna jest do kupienia w sklepach za 4 699,00 zł, w T-Mobile sprawdzimy jego cenę w najdroższym - „smartfonowym” abonamencie, w którym to przynajmniej teoretycznie powinny być najkorzystniejsze ceny za urządzenia.

iPhone 15 128 GB w abonamencie T-Mobile

Najdroższy abonament w T-Mobile to Oferta L Nielimitowana za 90 zł miesięcznie, zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz nielimitowany transfer danych - brak limitów danych i prędkości.

W cenie abonamentu dostajemy też dostęp do usługi Rozrywka bez ograniczeń na 3 miesiące za darmo, później zostanie wyłączona automatycznie - to darmowy dostęp do jednego z serwisów streamingowych, takich jak HBO MAX czy Eleven Sports, które można co miesiąc zmieniać. Ponadto możemy skorzystać tu z dodatkowej karty SIM do routera WiFi - przez miesiąc za darmo, później 30 zł miesięcznie - nieużywana karta, nie wiąże się z koniecznością ponoszenia tej opłaty.



Cena za iPhone 15 128 GB w abonamencie w T-Mobile wynosi 4 899,00 zł, a więc 200 zł więcej niż w sklepie Apple, więcej również niż na przykład w Play. Jednak, w T-Mobile przez pierwsze trzy miesiące nie płacimy abonamentu w kwocie 90 zł miesięcznie. Tak więc finalnie wyniesie nas to nieco mniej, mniejsza jest też opłata na start - 99 zł, a 24 miesięczne raty wyniosą nas 200 zł.

Ceny pozostałych modeli iPhone 15 w ofercie T-Mobile, znajdziecie na dedykowanej stronie operatora pod tym linkiem.

Z kolei, jeśli interesują Was ceny najnowszych smartfonów Apple w ofertach pozostałych operatorów "wielkiej czwórki", znajdziecie w osobnych wpisach pod tymi linkami: