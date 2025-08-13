Odkurzanie nie musi być nudne. Z nowym sprzętem Dreame jest to szybkie i wygodne

Czy odkurzanie i mycie podłóg musi być żmudne i nudne? Dreame udowadnia, że nie. Firma w swoim portfolio posiada rozwiązania dla każdego. A jej najnowsza oferta odkurzaczy pionowych z serii R20 Ultra zadowoli najbardziej wymagających klientów.

Sprzątanie to temat, który u większości z nas budzi skrajne emocje. Zajmuje cenny czas i pochłania energię, którą chętniej przeznaczylibyśmy na spotkania towarzyskie, rodzinne, rozwijanie pasji czy po prostu relaks. Porządek w otoczeniu ma niewątpliwy wpływ na nasz nastrój, a mało kto dobrze czuje się w bałaganie. Mimo to, utrzymanie regularnych nawyków porządkowych bywa wyzwaniem. Jak więc dbać o czystość, oszczędzając jednocześnie czas i unikając frustracji? Warto sięgnąć po sprawdzone sposoby oraz nowoczesne sprzęty, które ułatwiają to zadanie i sprawiają, że staje się ono mniej uciążliwe.

Reklama

W ostatnich latach rynek urządzeń do sprzątania przeszedł prawdziwą metamorfozę. Klasyczne odkurzacze z długim przewodem, które kiedyś były standardem, coraz częściej ustępują miejsca nowoczesnym sprzętom, dzięki którym sprzątanie staje się przyjemnością. Dziś dużą popularnością cieszą się odkurzacze pionowe oraz roboty sprzątające, cenione za wygodę i funkcjonalność. Dreame ma bogatą ofertę tego typu rozwiązań, które zaspokoją potrzeby każdego gospodarstwa domowego.

Bezprzewodowe odkurzacze pionowe, dzięki lekkiej konstrukcji i braku kabli, umożliwiają swobodne poruszanie się po domu i łatwe dotarcie do zakamarków, do których wcześniejszy dostęp był kłopotliwy. To szczególnie wygodne rozwiązanie, gdy chcemy posprzątać konkretne miejsca. A na rynku dostępne są także modele, które pozwolą umyć podłogę. Bez wiadra, mopa i żmudnego ich czyszczenia i suszenia po zakończonym sprzątaniu.

Dreame z nowościami dla najbardziej wymagających. Oto R20 Ultra oraz R20 Ultra AquaCycle

Dreame R20 Ultra

Dreame R20 Ultra to bezprzewodowy odkurzacz pionowy o mocy ssania 24 000 Pa (200 AW) wyposażony w wielowarstwowy system filtracji z filtrem HEPA H14, który wychwytuje 99,99% cząsteczek o wielkości 0,3 µm. Bateria o pojemności 2850 mAh zapewnia do 90 minut pracy, a pełne ładowanie od 0 do 100 procent to ok. 4 godzin. Posiada szczotkę Omni-Brush z podświetleniem CelesTect, która zapewnia wygodę odkurzania, bez względu na rodzaj podłoża – radzi sobie doskonale zarówno na parkiecie, jak i dywanie.

Dreame R20 Ultra

Odkurzacz posiada wygodny w wyświetlacz LED, a jego automatyczne dostosowywanie siły ssania do podłoża sprawia, że nie musimy martwić się nawet najmniejszym brudem. W zestawie znajdziemy zaawansowaną szczotkę Omni-Brush z podświetleniem, mini elektroszczotkę, miękką szczotkę do kurzu, końcówkę 2w1, rurę przedłużającą oraz uchwyt na akcesoria. Wisienką na torcie jest pojemnik na kurz o wielkości 600 ml oraz waga samego urządzenia: raptem 2,2 kg!

Dreame R20 Ultra AquaCycle

R20 Ultra AquaCycle ma wszystkie cechy modelu Ultra R20 Ultra, ale dodatkowo w zestawie znajdziemy elektroszczotkę do mopowania podłóg wykorzystującą technologię AquaCycle, dzięki której nie musimy martwić się mokrymi i suchymi plamami na twardych podłożach. Dzięki technologii Clean-to-Edge nie dokładne sprzątanie nie stanowi żadnego problemu, gdyż działa ona w odległości zaledwie 7 mm od krawędzi, zapewniając czystość także wzdłuż listew przypodłogowych.

Oba modele odkurzaczy, w porównaniu z poprzednimi generacjami, oferują nie tylko lepszą szczotkę Omni-Brush z podświetleniem CelesTect, ale przede wszystkim wyższą siłę ssania na poziomie 200 AW co przekłada się na skuteczniejsze odkurzanie twardych podłóg i dywanów.

Dreame R20 Ultra AquaCycle

Odkurzacze pionowe Dreame. Oferta dla każdego

Dreame w swojej ofercie posiada wiele odkurzaczy pionowych różniących się funkcjami i rozwiązaniami, których właśnie potrzebujemy. W sprzedaży znajdziemy m.in.:

Reklama

Dreame Z30

Seria odkurzaczy oferuje siłę ssania wynoszącą 28 000 Pa, co umożliwia m.in. efektywne wychwytywanie najmniejszych drobinek pyłu, kurzu, czy sierści. Dzięki wbudowanym czujnikom i samoczynnej adaptacji siły ciągu sprzęt automatycznie dopasowuje się do rozmaitego podłoża. Ale to nie koniec zalet! Na pełnym akumulatorze działa aż 90 minut. Kluczowe dane możemy sprawdzić na ekranie LCD, a bogaty zestaw akcesoriów sprawia, że sprzątanie dowolnego miejsca nie stanowi problemu. Z30 dostępny jest w kilku wariantach, w tym ze stacją ładującą lub z możliwością mycia podłóg w ramach technologii AquaCycle. Oferuje ona odkurzanie i mycie z wykorzystaniem czystej wodę przy każdym cyklu, dokładnie regulując jej ilość i efektywnie eliminując zanieczyszczenia. Najbardziej wymagający mogą wybrać model z dopiskiem Ultra. Wyposażony jest w szczotkę Omni-Brush z podświetleniem CelesTect, która sprawdzi się na każdym typie podłoża (twarde podłogi, dywany czy wykładziny). Jej regulowany wlot skutecznie zasysa nawet większe cząstki brudu, a specjalna konstrukcja zapobiega plątaniu się włosów.

Dreame Z20

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy o mocy ssania 25 000 Pa oferuje do 90 minut pracy na jednym ładowaniu, a jego pełne naładowanie zajmuje tylko 4 godziny. Posiada inteligentny tryb automatyczny, który dostosowuje moc do wielkości cząstek. W zestawie znajdują się dwie szczotki z oświetleniem LED, dodatkowe akcesoria jak szczotka mini, rura przedłużająca, adapter elastyczny i baza do przechowywania. Podobnie jak Z30, odkurzacze Z20 dostępne są w wersji standardowej, ze stacją dokującą oraz z systemem mycia podłóg AquaCycle, która sprawia, że sprzątanie staje się wyjątkowo szybkie i wygodne.

Reklama

Dreame R20

Odkurzacze z tej serii charakteryzują się mocą ssania 27 000 Pa, a wyposażony w filtr E12 (ATH5) z 5-stopniową filtracją gwarantuje usunięcie cząstek kurzu i pyłu. Oferuje do 90 minut pracy na baterii, z czasem pełnego ładowania około 4 godzin. Ma także funkcję wykrywania brudu z automatycznym dostosowaniem siły ssania. Do tego wygodny wyświetlacz LCD pokazujący poziom zabrudzeń oraz podświetlenie LED na szczotce gwarantujące, że nie pominiemy żadnego zakamarka. W zestawie znajdują się odkurzacz, rura, elastyczny adapter przedłużający, szczotka wielofunkcyjna, miękka szczotka, mini elektroszczotka, dysza szczelinowa, dysza uniwersalna, ładowarka i uchwyt na ścianę. Choć podstawowy model nie posiada funkcji mycia podłóg, Dreame R20 dostępny jest w wersji AquaCycle oraz ze stacją ładującą, która pełni również funkcję automatycznego opróżniania pojemnika.

Dreame T30

Dreame T30 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy o mocy ssania 27 000 Pa wyposażony w 5-stopniowy system filtracji. Podobnie jak inne odkurzacze Dreame oferuje do 90 minut pracy na baterii, z czasem ładowania około 4 godzin. Posiada 3 tryby pracy, a także automatyczny tryb z inteligentnym dostosowaniem mocy. W zestawie znajdują się odkurzacz, stacja ładująca 2w1, ssawka w kształcie V, elektryczna ssawka na roztocza, dysza szczelinowa 2w1, dysza szczelinowa z oświetleniem, przedłużenie, miękka szczotka, elastyczne narzędzie przedłużające, dysza z włókna węglowego oraz ładowarka. W sprzedaży dostępny jest też model Flex posiadający zginaną rurę pozwalającą dotrzeć pod kanapę, łóżko czy szafki bez schylania się.

Odkurzacze Dreame z funkcjami AquaCycle i Station. Co oferują?

W zależności od modelu, odkurzacze pionowe Dreame dostępne są w różnych, wspomnianych już wyżej, konfiguracjach. Te z technologią AquaCycle oferują możliwość jednoczesnego mycia powierzchni, co z pewnością docenią właściciele mieszkań i domów, gdzie przeważają podłogi twarde podatne na mokre i suche plamy. Miękka, obracająca się z prędkością 580 obrotów na minutę rolka mopująca jest na bieżąco płukana czystą wodą, co ułatwia usuwanie błota, rozlanych napojów i innych trudnych zabrudzeń.

Wszelkie odpady trafiają do oddzielnego pojemnika, zapobiegając ponownemu zanieczyszczeniu podłogi. Za sprawą tych rozwiązań możemy zapomnieć o smugach i konieczności częstego uzupełniania wody — pojemny zbiornik pozwala na nieprzerwaną pracę przez nawet 40 minut. Odkurzacze w wariantach Station posiadają dodatkowo stację ładująco-opróżniającą wyposażoną w worek o pojemności 3 litrów. Stacja automatycznie opróżnia zanieczyszczenia i ładuje urządzenie. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy myśleć o konieczności samodzielnego opróżniania pojemnika odkurzacza oraz wymiany worka, co przekłada się na dłuższą czystość i oszczędność czasu.

Dreame ma ofertę dla każdego. Firma stara się dostarczać rozwiązania, dzięki którym sprzątanie nie będzie stanowiło żadnego wyzwania – zarówno w mniejszych mieszkaniach, jak i dużych domach z różnymi typami podłóg. Na sucho i na mokro w mgnieniu oka i bez zmęczenia. Obecna oferta sprzedażowa Dreame dostępna jest w oficjalnym sklepie, u partnerów detalicznych, w Strefach Dreame oraz w Oficjalnym Salonie Dreame.

Reklama

Wpis powstał przy współpracy z marką Dreame.