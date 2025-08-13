Castorama rozpieszcza majsterkowiczów. Przydatny sprzęt taniej

Castorama startuje z sierpniową wyprzedażą elektronarzędzi, która potrwa od 13 do 26 sierpnia. W promocji znalazły się markowe wiertarko-wkrętarki, szlifierki, młoty udarowe, odkurzacze przemysłowe i zestawy narzędzi w cenach obniżonych nawet o kilkadziesiąt procent.

Castorama przygotowała gorącą ofertę dla majsterkowiczów i profesjonalistów, która potrwa od 13 do 26 sierpnia. W tym czasie klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów na szeroki wybór elektronarzędzi i akcesoriów renomowanych marek, takich jak Erbauer, Yato, Mac Allister, Vorel czy Starmix. To świetna okazja zarówno dla osób, które na co dzień pracują z narzędziami, jak i dla tych, którzy dopiero kompletują swój warsztat.

Narzędzia uznanych marek kupisz teraz taniej

Wśród propozycji marki Erbauer wyróżnia się bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V za 398 zł, oferująca maksymalny moment obrotowy 75 Nm, w zestawie z akumulatorem 2 Ah i ładowarką 2 A. To narzędzie dedykowane zarówno do wiercenia w drewnie, metalu, jak i do wkręcania śrub w różnych materiałach. Dla tych, którzy chcą wydłużyć czas pracy bez konieczności częstego ładowania, dostępny jest również akumulator 18 V o pojemności 5 Ah w cenie 308 zł.

W ofercie znalazła się też wydajna dmuchawa 18 V (798 zł), osiągająca prędkość przepływu powietrza 200 km/h, idealna do oczyszczania powierzchni z liści czy pyłu budowlanego. Profesjonaliści docenią także bezszczotkowy młot udarowy SDS Plus 18 V (898 zł) z energią udaru 3 J, który sprawdzi się przy kuciu i wierceniu w betonie.

Co istotne, kupując dowolny zestaw Erbauer z akumulatorem 18 V, można otrzymać dodatkowy akumulator 5 Ah za symboliczną złotówkę.

Z kolei marka Yato przygotowała m.in. bezszczotkową zakrętarkę udarową 18 V w cenie 348 zł, charakteryzującą się momentem obrotowym 230 Nm oraz uchwytem sześciokątnym „X”. Narzędzie dostarczane jest w zestawie z akumulatorem, ładowarką i walizką transportową. Drugim mocnym punktem oferty Yato jest szlifierka do gipsu 820 W za 498 zł, wyposażona w oświetlenie LED oraz tarczę o średnicy 215 mm.

Dla osób poszukujących solidnego sprzętu w przystępnych cenach Castorama proponuje Mac Allister – wyrzynarkę 600 W (118 zł) z funkcją podrzynania, która pozwala na wygodne wycinanie krzywizn i otworów w drewnie oraz płytach meblowych. W podobnej cenie dostępna jest wiertarko-wkrętarka 12 V (118 zł) o momencie obrotowym 15 Nm, lekka i poręczna, idealna do drobnych prac montażowych w domu. W ofercie znalazła się także ukośnica 1400 W (298 zł) z tarczą 210 mm, przeceniona z 378 zł, która przyda się przy precyzyjnym docinaniu listew, paneli czy desek.

Grafika: depositphotos