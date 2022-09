Wielka drożyzna w Apple! Wzrosły ceny niemalże wszystkich produktów

Jesteśmy świeżo po letniej konferencji Apple, na której zaprezentowano iPhone’a 14, Apple Watch 8 oraz nową generację AirPodsów Pro. Bardziej niż nowe funkcje zaskakują jednak ceny. W tym roku przyjdzie nam zapłacić sporo więcej i to nie tylko za główne sprzęty, ale także pomniejsze akcesoria.

Inflacja uderza w nadgryzione jabłka

Chcecie sprawdzić, jak smakuje inflacja? Wystarczy rzucić okiem na stronę oficjalnego sklepu Apple. Podrożało w zasadzie wszystko począwszy od lokalizatora AirTag, aż po zasilacze. Rzućcie okiem na wybrane produkty, za które od dziś zapłacimy znacznie więcej.

AirTag 159 –> 189 zł

Zasilacz USB-C 20W 99 –> 119 zł

Silikonowe etui z MagSafe 249 –> 299 zł

Skórzane etui z MagSafe 299 – 349 zł

AirPods Max 2799 –> 3099 zł

AirPods 3 MagSafe 949 –> 1099 zł

Ładowarka MagSafe 199 –> 239 zł

Akumulator MagSafe 499 –> 599 zł

EarPods ze złączem Lightning 99 –> 119 zł

To tylko kilka przykładów produktów, które szokują cenami po aktualizacji sklepu. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzą ciężkie czasy dla sadowników. Dobra wiadomość jest jednak taka, że oficjalni polscy resellerzy w momencie pisania tego tekstu oferują produkty jeszcze po starych cenach. Jeśli więc chcecie zaopatrzyć się w sprzęty z logiem nadgryzionego jabłka, to lepiej zróbcie to teraz. Prawdopodobnie już jutro sklepy dostosują się do oferty ze strony Apple.

Jeśli przegapiliście konferencje Apple, to zapraszam do lektury naszego podsumowania, gdzie znajdziecie wszelkie informacje o nachodzących sprzętach.

Stock image from Depositphotos