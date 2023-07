iPhone 15 ma zaskoczyć baterią. Na to wszyscy liczyli!

O iPhone’ach 15 wiemy już niemal wszystko

Jak co roku, chociaż gigant z Cupertino oficjalne ogłoszenia zostawia na jesienną konferencję, to do tego czasu nowe telefony Apple nie mają już przed nami żadnych sekretów. Tak samo jest i w tym przypadku — i o iPhone’ach z serii 15 wiemy już niemal wszystko. Jak informował Piotr Kurek, przede wszystkim wszystkie modele iPhone'a 15, także te podstawowe, nie będą posiadać klasycznego notcha. Zastąpi je Dynamic Island, które w zeszłym roku zadebiutowało wraz z modelami iPhone 14 Pro i 14 Pro Max. Wszystkie warianty otrzymają także nowe złącze ładowania — port USB-C, zastępujący dotychczasowe złącze Lightning. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy zabieg ten będzie przeprowadzony wyłącznie w krajach Unii Europejskiej, czy też na całym świecie.

iPhone 15 Pro ma za to być zamknięty w nieco bardziej zaokrąglonej obudowie wykonanej z tytanu — poprzednie modele wykorzystywały aluminium (podstawowe modele) i stal nierdzewną (modele Pro). To jednak zaledwie mała część wszystkich nowości, które Apple wprowadzi w swoich flagowcach z „15” w nazwie.

Bateria w iPhone’ach 15 Pro ma nas zaskoczyć

Na Weibo pojawiły się informacje o tym, że Apple planuje spore ulepszenie pod względem pojemności baterii w iPhone’ach 15. Jak miał podać Foxconn, baterie w nowej linii smartfonów z nadgryzionym jabłkiem w logo będą następujące:

iPhone 15: 3877 mAh (wzrost o 18%);

iPhone 15 Plus: 4912 mAh (wzrost o 13,6%);

iPhone 15 Pro: 3650 mAh (wzrost o 14,1%);

iPhone 15 Pro Max (Ultra): 4852 mAh (wzrost o 10,9%).

Dla porównania, baterie w iPhone 14 prezentowały się następująco:

iPhone 14: 3279 mAh;

iPhone 14 Plus: 4325 mAh;

iPhone 14 Pro: 3200 mAh;

iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh.

A jeśli chodzi o serię smartfonów od Apple z „13” w nazwie, baterie były następujące:

iPhone 13 mini: 2406 mAh;

iPhone 13: 3227 mAh;

iPhone 13 Pro: 3095 mAh;

iPhone 13 Pro Max: 4352 mAh.

Największe ulepszenie spotka więc podstawowego iPhone’a, chociaż ulepszenia robią wrażenie w każdym modelu. Jeśli chodzi jednak o żywotność baterii, to sytuacja ma być świetna dla modelów Pro i Pro Max — a to wszystko za sprawą nowych chipów.

Z dużym spokojem możemy założyć, że sercem iPhone 15 i iPhone 15 Plus będzie czip A16 Bionic — czyli ten sam, który napędza obecne modele iPhone'a 14 Pro. Na podobny ruch Apple zdecydowało się w zeszłym roku umieszczając procesor z iPhone'a 13 Pro w podstawowym modelu iPhone'a 14. Jeśli chodzi o iPhone’a 15 Pro, to z pewnością możemy mówić o procesorze A17 Bionic — ten ma być produkowany w technologii 3 nm.

To spory skok względem zeszłorocznego A16 Bionic, czyli pierwszego produkowanego masowo chipu w technologii N4 TSMC, który jednak nie do końca jest 4 nm — sama tajwańska firma, która jest odpowiedzialna za stworzenie A16, określa go jako „ulepszony proces 5 nm”. Plotka stwierdza jednak, że jeśli Apple w pełni skupi się na poprawie żywotności baterii, to spowoduje to mniejszy wzrost wydajności.

