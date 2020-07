W 2020 roku nic nie jest takie jak wcześniej

To nie jest dobry rok dla świata technologii. Z jednej strony amerykański ban Huawei odbija się echem również w Europie, co nie wiąże się tylko z brakiem usług Google na smartfonach chińskiej firmy i promowaniu własnego sklepu AppGallery. Europejskie kraje nakładają swoje obostrzeni na firmę, a Chiny zamierzają zrobić to samo z europejskimi firmami. W konsekwencji najprawdopodobniej będą one musiały przenieść swoje fabryki w inne miejsca, co odbije się na cenach urządzeń. Z drugiej strony mamy koronawirusa, który również sporo namieszał, zarówno jeśli chodzi o produkcję komponentów, jak również łańcuchy dostaw.

Poszczególne firmy technologiczne nie organizują już normalnych premier i wszystko dzieje się w sieci. Dla klienta nie robi to większej różnicy, dla nas – mediów – niestety tak. Nie mamy możliwości sprawdzenia sprzętu przed premierą, co też przekłada się na informacje, filmy i zdjęcia, które możemy Wam wcześniej przekazać. Odwołano moim zdaniem najważniejsze targi mobile na świecie, czyli Mobile World Congress 2020, IFA 2020 w Berlinie stoi pod dużym znakiem zapytania, a to przecież kolejne bardzo ważne wydarzenie na mapie technologicznej. Minie jeszcze sporo czasu zanim wszystko wróci do normy (o ile wróci) i może jeszcze przez długie miesiące odbijać się na przykład na dostępności czy datach premier smartfonów. Pozostaje trzymać kciuki byśmy czuli to jak najmniej i jak najkrócej. Choć z drugiej strony – świat się nie zawali jeśli nowy iPhone pojawi się w sklepach miesiąc czy dwa później. Dużo gorzej będzie jeśli pojawią się problemy z dostępnością w sklepach, a to bardzo prawdopodobny scenariusz.

