Huawei wciąż ma przechlapane w USA. Administracja przedłuża blokadę na kolejne miesiące

Utrudnianie życia chińskim firmom telekomunikacyjnym to nie tylko… no właśnie: utrudnianie życia firmom telekomunikacyjnym. Bo blokady nałożone na Huawei mają swoje bezpośrednie przełożenie na użytkowników, którzy nie żywią urazy do firmy, a kwestię bezpieczeństwa narodowego o której trąbi prezydent Trump i jego ekipa traktują z przymrużeniem oka. Najbardziej odczuwalny jest, oczywiście, brak od usług Google, które zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych są szalenie popularne i brak dostępu do nich to duże utrudnienie. No i automatyczne kierowanie uwagi ku innym sprzętom, bo skoro nie mogą tam spokojnie korzystać ze swoich ulubionych usług, istnieje duża szansa że ich kolejnym smartfonem czy tabletem nie będzie ten od Huawei. Wielu miało nadzieję, że ta szopka szybko dobiegnie końca — i tak szybko jak tylko się da wszystko wróci do normy. Z biegiem czasu i przedłużaniem blokady to na kolejny miesiąc, to na kwartał — wszyscy zaczynają jednak tracić nadzieję. A administracja Stanów Zjednoczonych przedłuża blokadę dla chińskich firm telekomunikacyjnych na kolejny rok. Zakaz ten obowiązuje do maja 2021 roku.