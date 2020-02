IPad Pro, czy da się na tym sensownie pracować? Sprawdziłem

Nie ma jedna róży bez kolców. Klawiatura Logitech zapewnia naprawdę wysoki komfort pisania i bardzo dobrą ochronę dla tabletu, niestety dodanie jej do iPada powoduje znaczne zwiększenie wagi kompletu oraz objętości samego urządzenia. Z małego zgrabnego tabletu robi się teraz taki mini komputer, który niestety już swoje warzy. Nie ma jednak rozwiązania idealnego, albo słaba klawiatura, ale za to lekkie i zgrabne etui albo dobre narzędzie do pisania kosztem wagi i wielkości.

Mam iPada, mam klawiaturę, ale czy to wystarczy?

I w tym momencie mamy największy zwrot jeśli chodzi o porównanie funkcjonalnie iPada do klasycznego komputera. Moja praca jest może dość specyficzna, ale na pewno wiele osób dziś pracuje w podobnym stylu, czyli większość obsługiwanych aplikacji i systemów to rozwiązania onlinowe, bazujące na obsłudze przeze przeglądarkę. W przypadku tabletu 11-calowego wprawdzie też mógłbym się o to pokusić, ale byłoby to mniej wygodne, za to mam natomiast aplikacje. Gmail online zamienia się więc w aplikację, tak samo dokumenty Google, Slack, Twitter i praktycznie każda ważniejsza aplikacja jakiej używamy.

Aby usprawnić sobie pracę i płynnie skakać między aplikacjami mamy dostępnych klika ułatwień. Między innymi jest to dzielenie ekranu pomiędzy zestawy dwóch lub więcej aplikacji. W moim przypadku połączyłem ze sobą Slacka, który nie wymaga dużo miejsca na ekranie z zadaniami z Things. Mam pełen podgląd na komunikację w firmie i jednocześnie na moje codzienne zadania. Druga ważna rzecz to przyzwyczajenie się do klawiszy skrótów tak aby jak najrzadziej odrywać ręce od klawiatury. Przy podstawowych na bieżąco używanych 5-6 aplikacjach, jesteśmy w stanie się bardzo szybko skrótów nauczyć i do nich przyzwyczaić. Nie można jednak zapominać o dotykowym ekranie, jest on bardzo pomocy i czasem skraca znacząco czas pracy. Makowi użytkownicy w swoich komputerach nie mają możliwości korzystać z dotykowych ekranów, więc ta opcja w iPadzie, z którego robimy komputer do pracy wymaga na początku przyzwyczajenia (łączenie pisania i generalnie korzystania z klawiatury fizycznej i jednocześnie dotykania ekranu w celu nawigacji po aplikacjach).

Niestety, jak to w życiu bywa nie zawsze jest tak pięknie jakby się chciało. Dla przykładu – nie wiem dlaczego, ale aplikacje Google, z których korzystam nie chcą współdzielić ekranu z innymi programami. Do tego widzę, że niektóre z nich nie są dostosowane do 11-calowego ekranu (serio Google tak trudno to zrobić?). I o ile Google jest dla mnie zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o mobilne aplikacje i usługi o tyle to ich uciążliwe spowolnienie w aktualizacjach aplikacji do najnowszych urządzeń jest nieco męczące.

Poza tym jednak można na iPadzie zbudować sobie podobny styl pracy jak na komputerze. Nie będę oszukiwał, że jest to dokładnie to samo, bo nie jest, można się jednak zbliżyć do swojego ulubionego stylu pracy z PC. To czego jeszcze brakuje, to na przykład integracja między aplikacjami poprzez system operacyjny. Dla przykładu na komputerze czytając na przykład mail w przeglądarce, jestem w stanie go poprzez skrót klawiszowy dodać do zadań w Thing. Na iPadzie takich rzeczy zrobić jeszcze nie mogę, a to mi trochę utrudnia pracę, ponieważ bardzo dużo rzeczy z maila przerzucam później do zadań.

Aby osobiście przekonać się czy moje teorie o pracy na iPadzie nie są tylko teoriami, od ponad miesiąca nie zabieram do domu komputera i pracując wieczorami czy zdalnie, używam tylko iPada. I proszę mi uwierzyć że się da. Trzeba pozmieniać niektóre przyzwyczajenia, ale poza tym wreszcie z iPada można zrobić pełnosprawny komputer. Mogę wreszcie podłączyć do niego urządzenia zewnętrzne, zachowywać i edytować pliki i pisać prawie jak na klasycznym komputerze. Czas pracy iPada jest natomiast bardzo zbliżony do czasu pracy MacBooka, jeśli mówimy o wykorzystywaniu urządzenia do pracy.

Moim zdaniem dla użytkowników Apple, iPad Pro będzie i jest świetnym rozszerzeniem portfolio narzędzi do pracy. Wszystko za sprawą nowego systemu operacyjnego, który wreszcie poszerzył możliwości funkcjonalne tabletu.

Czy natomiast mógłbym pracować tylko na iPadzie? Nie. 11 cali to za mało abym mógłby spędzić przy tym komputerze systematycznie tyle samo czasu, co przy MacBooku. Owszem jest 13-calowy iPad, ale ten nie spełnia dla mnie swojej podstawowej funkcji, jaką jest mobilność. Gdybym miał wybierać, to wolałbym chyba MacBooka Pro 13-calowego. Wagą przy dołożonej do iPada klawiaturze, już tak bardzo różnić się nie będą, a i rozmiar będzie podobny.