Po banie Trumpa i UK na Huawei, Chiny celują w Europę. Nie jest dobrze

I te decyzje też nie pozostają w Chinach bez echa. Wspomina się o wzięciu przez Chińczyków na celownik dwóch dużych firm telekomunikacyjnych z Europy – Nokii i Ericssona oraz uniemożliwieniu im eksportu sprzętu produkowanego w Chinach poza granice kraju. Chyba łatwo się domyślić jak duży byłby to dla nich cios. Nokia i Ericsson już zastanawiają się co z tym fantem zrobić i jak poradzić sobie z potencjalnymi restrykcjami. Wyjście wydaje się oczywiste i jest nim przeniesienie produkcji podzespołów poza Chiny, do jakiegoś innego kraju azjatyckiego lub do Europy. Szczególnie, że ten proces rozpoczął się już w ubiegłym roku by uniknąć amerykańskich obostrzeń. Więc tu ponownie stracą wszyscy – Nokia i Ericsson będą pewnie musiały pogodzić się z wyższymi kosztami produkcji, a w Chiny stracą dużych klientów.

Amerykański ban nie służy nikomu

Zaskakuje mnie trochę bardzo płytkie podejście ludzi do tematu amerykańskiego bana dla Huawei i innych chińskich firm. Wystarczyło, że media obiegły informacje o szpiegostwie, podsłuchach i wyciekach danych – a świat od razu zareagował w ten jeden oczywisty sposób kibicując wręcz amerykańskim decyzjom. Jak sami jednak widzicie problem jest poważny i będzie się odbijał echem w całej branży technologicznej przez długie lata. To nie jest tak, że zablokujemy Chiny i skończy się to tylko mniejszą popularnością chińskich smartfonów czy innych produktów w poszczególnych krajach. Poszczególne państwa zainwestowały wiele czasu i pieniędzy w tworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej i zmiana dostawcy to nie jest takie hop siup, które nie wpłynie na dalsze plany rozwoju sieci. To samo z podzespołami – przecież wiele firm ma podzespoły z Chin – jeśli ich nie otrzyma lub nie będzie mogło ich tam produkować, odbije się to na finalnych produktach, a potem na klientach. To samo w drugą stronę – chińskie firmy korzystają z amerykańskich technologii, a przy zakazie produkcja staje. Naprawdę nikt, a tym bardziej my jako klienci kupujący urządzenia na tym nie korzystamy. A i przeniesienie produkcji z Chin odbije się na nas negatywnie cenowo.

Jestem bardzo ciekawy kiedy i czy świat technologii wróci do wcześniejszego stanu. Czy raczej będzie musiał się finalnie zmienić i przestać polegać na Chinach. Jak myślicie, który scenariusz jest bardziej prawdopodobny?

