Wyciekły ceny iPhone 12. Będzie drogo!

Produkty Apple nigdy nie należały do tanich i nadchodzące modele iPhone 12 napewno tego nie zmienią. Czy Ty zdecydujesz się na zakup któregoś z nich?

Muszę przyznać, że od lat premiery nowych smartfonów przestają wywoływać u mnie jakiekolwiek emocje. Prawda jest taka, że wiemy z reguły o telefonach wszystko na długo przed ich oficjalną prezentacją. Co zabawne – kiedyś nie do pomyślenia – obecnie to Microsoft wiedzie prym jeśli chodzi o efekt „wow” i niespodzianki na swoich konferencjach. Jednak nie o firmie z Redmond chce pisać, a najnowszym iPhone 12, o którym wiemy naprawdę dużo (celowo unikam słowa „wszystko”).

Do sieci wyciekły właśnie nowe informacje na temat całej gamy modeli iPhone 12. Dlatego uznałem, że czwartkowy piątek przed majówką to idealny moment na krótkie podsumowanie informacji, które już posiadamy.

Wygląd iPhone 12

Na rewolucje w zakresie wyglądu nie mamy co liczyć. Tobie pozostawiam ocenę na temat tego czy to dobrze czy źle. Na pewno całość nabierze bardziej „futurystycznego” wyglądu dzięki węższym krawędziom i poprawie współczynnika pokrycia powierzchni przez ekran. Dokładne informacje na temat zmian w zakresie obudowy znajdziesz tutaj.

Całość moim zdaniem prezentować się będzie bardzo dobrze. Węższe ramki wysmuklą całe urządzenie i powinno leżeć lepiej w ręku. Oczywiście wymiary samego urządzenia będą się różnić w zależności od modelu, a tych będzie cztery. iPhone 12 o przekątnej 5.4″, iPhone 12 Max i iPhone 12 Pro o przekątnej 6.1″ i największy w zestawieniu, iPhone 12 Pro Max z ekranem 6.7″.

Powrót Touch ID

Wszystko wskazuje na to, że Apple w końcu zdecydował się na implementację rozwiązania, które od dawna jest stosowane przez konkurencję. Mam na myśli czynnik linii papilarnych Touch ID pod ekranem. Jest to dobra wiadomość. Dla wielu wycofanie tego elementu autoryzacji było ogromną stratą.

Ile będzie kosztować iPhone 12?

Produkty Apple nigdy nie były tanie i to się raczej nie zmieni. Co więcej wszystko wskazuje na to, że Apple podrasuje ceny za swoje produkty podobnie jak zrobił to Samsung. Co to oznacza? Będzie jeszcze drożej!

Najtańszy i najmniejszy model czyli iPhone 12 ma kosztować $649. Ekran 5.4″ OLED, procesor A14 Bionic i wsparcie dla 5G.

Półka wyżej to iPhone 12 Max o ekranie OLED 6.1″. W tym modelu, podobnie jak w mniejszym modelu, dostępne będą jedynie dwie kamery. Procesor to również A14 Bionic i również tutaj mamy wsparcie dla technologii 5G. Za te przyjemności trzeba będzie zapłacić $749.

Już nie jest tanio, a dobiliśmy dopiero do połowy. Za iPhone 12 Pro z ekranem OLED 6.1″, usprawnionym systemem kamer i skanerem LiDAR, wsparciem 5G, procesorem A14 Bionic będzie trzeba nastawić się na wydatek rzędu $999. Jest drogo, naprawdę drogo. Marnym pocieszeniem jest informacja, że Apple najpewniej w tym modelu zapewni odświeżanie ekranu na poziomie 120Hz w trybie ProMotion.

No i czas na ostatniego w kolejce, iPhone 12 Pro Max. To po prostu większa wersja modelu Pro tak więc dostajemy wszystko co tam już jest opakowane w obudowę, która pomieści ekran OLED o przekątnej 6.7″. Za tę przyjemność przyjdzie nam zapłacić $1099.

Oczywiście miejmy na uwadze, że ceny na 5 miesięcy przed potencjalną premierą mogą się zmienić, jak sama data premiery w tych niepewnych czasach. Jednak patrząc na panujące trendy i znając Apple to dość prawdopodobne ceny.