iPhone SE – recenzja. To jedyny taki smartfon na rynku. Wyjątkowy, ale do ideału mu daleko

iPhone SE to prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny smartfon tego roku. Nie wierzę by pojawiło się na rynku urządzenie, które wywoła równie dużo dyskusji i emocji co ten maluszek od Apple. Recyklingowy smartfon, biorący po trochu z iPhone 11 i iPhone’a 8 trafił do sklepów w cenie startującej od 2199 złotych. W tej cenie oferuje więcej niż wszystkie sprzęty z Androidem dostępne na rynku, a jego asem w rękawie jest… po prostu bycie iPhonem. Dostęp do usług i ekosystemu Apple dla wielu może być wystarczającym powodem, by sięgnąć właśnie po to urządzenie. I choć jest wiele elementów za które mogę go chwalić — to nie zabrakło również „ale”. Dla wielu nie do przeskoczenia. Zacznijmy zatem od nich.