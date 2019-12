Najpopularniejsze smartfony kwartału i król ostatniego roku. Ten rozkład sił naprawdę mnie zaskoczył

Zobacz też: Face ID dostanie bana? USA zastanawia się, co robić z rozpoznawaniem twarzy

Według Counterpoint Research Pulse Market, iPhone XR był najlepiej sprzedającym się modelem na świecie w trzecim kwartale 2019 roku, zdobywając 3% udziału w rynku. A tak naprawdę, za wyjątkiem kwartału wprowadzenia na rynek we wrześniu 2018 r., IPhone XR jest najlepiej sprzedającym się modelem na świecie w każdym kwartale od ostatniego kwartału 2018 r. Sam XR przyczynił się do ponad jednej czwartej całkowitej sprzedaży Apple w tym kwartale, co czyni go najlepiej sprzedającym się modelem dla Apple we wszystkich regionach. Apple skorygowało również cenę iPhone’a XR w Chinach i na kilku innych rynkach, co pomogło utrzymać silny popyt w tym kwartale. iPhone 11 zadebiutował również w pierwszej dziesiątce w pierwszym kwartale.