Jeszcze niedawno mówiło się, że po latach zapóźnień Apple w końcu dołączy do producentów oferujących możliwość szybkiego ładowania za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki. Klub to co prawda mało elitarny, ponieważ z dużych marek tylko firma z Cupertino dorzucała do do swoich flagowców ładowarki o żenująco niskiej jak na obecne standardy mocy. W każdym razie, wcześniejsze przecieki sugerowały, że iPhone 12, ile wariantów by nie miał, będzie wyposażony w 20 W ładowarkę w zestawie. W tej cenie niektóre telefony oferują już nawet 65W, ale lepsze to, niż nic, prawda? Otóż najnowsze przecieki twierdzą, że osoby chcące kupić iPhone’y mogą dostać właśnie… nic.

iPhone potencjalnie bez słuchawek i ładowarki w pudełku

Przecieki zostały opublikowane na stronie MacRumors, jednym z największych źródeł informacji o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami w Cupertino. O tym, że iPhone nie ma mieć w zestawie jakichkolwiek słuchawek słyszeliśmy już jakiś czas temu. W świecie smartfonów to nic niezwykłego, większość urządzeń walczących o konsumenta ceną (np. realme) nie dorzuca na gratisie żadnych słuchawek, co patrząc na jakość tych dokładanych np. do Huawei, jest nawet zrozumiałe. Jeżeli mają być beznadziejne – lepiej nie dawać ich w ogóle. Inaczej jest jednak w sytuacji, gdy mamy do czynienia z produktem mówiącym o sobie „premium”. Tutaj jakiekolwiek oszczędzanie na konsumentach jest nie do przyjęcia i jest to jedna z tych rzeczy, które od Apple mnie mocno odrzuca. Dołączanie do iPhonów wolnych ładowarek, brak przejściówki USB C/minijack i inne tego typu zagrywki są po prostu słabe. Jednak brak słuchawek jestem jeszcze w stanie jakoś tam zrozumieć.