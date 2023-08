Jeśli tablet, to oczywiście iPad. Tylko który?

iPad w 2023 roku. Który model wybrać?

Wśród licznych dostępnych na rynku opcji, iPady od Apple od dawna utrzymują swoją pozycję jako jedne z najpopularniejszych i niezawodnych tabletów. Każdego roku Apple wprowadza nowe modele iPada, które oferują jeszcze większą wydajność, zaawansowane funkcje i coraz bardziej rozbudowane możliwości. Nie wiesz, który tablet od Apple wybrać? Ten artykuł pomoże lepiej poznać urządzenia warte uwagi.

iPad to linia tabletów, która oferuje różnorodne modele, zaspokajając tym samym różnorodne potrzeby użytkowników. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, studentem czy osobą korzystającą z tabletu głównie do rozrywki, na pewno istnieje odpowiedni model iPada dla Ciebie. Nie są to tanie urządzenia, ale Apple świadomie wprowadza iPady w różnych przedziałach cenowych, umożliwiając dostęp do ich technologii i funkcji szerszej grupie użytkowników. Dzięki temu można znaleźć iPada dopasowanego do kwoty, którą planujesz na niego przeznaczyć.

iPad w 2023 roku — jakie tablety ma w ofercie Apple?

Podczas wyboru odpowiedniego modelu iPada istotnym czynnikiem jest budżet, którym dysponujemy, dlatego właśnie od niego zaczniemy. Apple oferuje różne modele swojego tabletu, które różnią się zarówno ceną, jak i funkcjami. Zacznijmy więc od zapoznania się z rodziną iPadów.

iPad Pro — flagowy model iPada, zaprojektowany dla profesjonalistów i osób o wysokich wymaganiach. Oferuje najnowocześniejsze technologie i wydajność, idealne dla osób pracujących w grafice, filmie, projektowaniu czy programowaniu.

— flagowy model iPada, zaprojektowany dla profesjonalistów i osób o wysokich wymaganiach. Oferuje najnowocześniejsze technologie i wydajność, idealne dla osób pracujących w grafice, filmie, projektowaniu czy programowaniu. iPad Air — Dobry wybór dla osób, które szukają wydajności i ultrasmukłej konstrukcji. Oferuje wiele zaawansowanych funkcji, podobnych do tych dostępnych w modelu iPad Pro, ale w nieco niższej cenie. Jest to świetna opcja dla profesjonalistów, studentów i osób poszukujących mocnego tabletu do codziennego użytku.

— Dobry wybór dla osób, które szukają wydajności i ultrasmukłej konstrukcji. Oferuje wiele zaawansowanych funkcji, podobnych do tych dostępnych w modelu iPad Pro, ale w nieco niższej cenie. Jest to świetna opcja dla profesjonalistów, studentów i osób poszukujących mocnego tabletu do codziennego użytku. iPad mini — Jeśli zależy Ci na niewielkich rozmiarach, model mini będzie dla Ciebie idealny. To najmniejszy i najlżejszy z dostępnych modeli iPada, co czyni go doskonałym towarzyszem podróży.

— Jeśli zależy Ci na niewielkich rozmiarach, model mini będzie dla Ciebie idealny. To najmniejszy i najlżejszy z dostępnych modeli iPada, co czyni go doskonałym towarzyszem podróży. iPad — Standardowy model, najbardziej przystępny cenowo. Jest to idealny wybór dla osób, które potrzebują podstawowych funkcji tabletu do codziennych zastosowań, takich jak przeglądanie internetu, korzystanie z aplikacji i oglądanie multimediów.

Najlepsze iPady, które warto wybrać w 2023 roku

Celem tego artykułu jest pomóc Ci podjąć świadomą decyzję zakupową, analizując i porównując warte uwagi iPady dostępne na rynku. Przeanalizujemy ich najważniejsze cechy, przeznaczenie i ceny. Dzięki temu będziesz mógł znaleźć idealny tablet, który spełni Twoje oczekiwania oraz potrzeby.

Przejdźmy w takim razie do przeglądu tych modeli iPadów, które warto brać pod uwagę w 2023 roku.

Apple iPad Pro 2022 (12,9”, 512 GB, Wi-Fi, Apple Pencil, Smart Keyboard Folio)

Apple iPad Pro to niekwestionowany król tabletów. Urządzenie zasługuje na to wyróżnienie ze względu na swoje wyjątkowe cechy, które czynią go potężnym narzędziem do produktywnej pracy. Apple iPad Pro oferuje niesamowitą wydajność dzięki mocnemu procesorowi, który radzi sobie z nawet najbardziej wymagającymi zadaniami. Jednak to nie tylko siła obliczeniowa (najnowszy czip M2) czyni iPad Pro tak wyjątkowym. Jego największym atutem jest imponujący ekran Liquid Retina XDR, który zapewnia niezwykle ostre i wyraziste kolory, a także doskonałe odwzorowanie kontrastu. Dzięki temu tablet doskonale sprawdza się podczas przeglądania treści multimedialnych, a także podczas pracy z grafiką i projektowaniem. Apple iPad Pro oferuje również innowacyjne funkcje, takie jak wsparcie dla Apple Pencil i Magic Keyboard, które pozwalają na jeszcze większą produktywność i kreatywność. Skoro ma to być topowy tablet do zadań specjalnych, wybraliśmy model z ekranem 12,9” Liquid Retina XDR, przyoszczędziliśmy na pamięci (512 GB powinno wystarczyć). Żeby nieco obniżyć cenę, zrezygnowaliśmy z opcji Cellular (zawsze można sobie postawić hotspot). Postanowiliśmy jednak uzupełnić zestaw o Apple Pencil 2. generacji i tańszy wariant applowskiej klawiatury, czyli Smart Keyboard Folio. Tablet wraz ze wspomnianymi akcesoriami będzie kosztował ok. 11 tysięcy złotych. Bez dodatkowych gadżetów, cenę można obniżyć do ok. 9 tysięcy.

CENA: 9199 zł (iPad Pro)/ 11147 zł (w zestawie z Apple Pencil 2. generacji oraz klawiaturą Smart Keyboard Folio)

Apple iPad Air 2022 (11”, 256 GB, Wi-Fi)

iPad to najlepszy wybór, ale nie każdego stać na model Pro. Kolejny próg cenowy w ofercie Apple to iPad Air. To doskonała alternatywa dla iPada Pro, szczególnie dla tych, którzy szukają wydajnego i wszechstronnego tabletu, ale nie chcą szaleć z wydatkami. Model jest ultracienki, lekki i dostępny w 5 pastelowych kolorach. Wyposażony w czip Apple M1, zapewnia wyjątkową wydajność, która umożliwia płynne przełączanie się między zaawansowanymi aplikacjami i tworzenie treści. Wyświetlacz Liquid Retina o rozmiarze 10,9 cala zapewnia wciągającą jakość obrazu, a technologie takie jak True Tone, szeroka gama kolorów P3 i powłoka antyodblaskowa sprawiają, że wszystko, co czytasz, oglądasz i tworzysz, wygląda doskonale. Ponieważ schodzimy nieco z ceny, postawiliśmy na wariant z 11-calowym ekranem Liquid Retina (już bez XDR), 256 GB wbudowanej pamięci i wariant Wi-Fi. Bez względu na to, czy jesteś kreatywnym profesjonalistą, czy zwykłym pochłaniaczem multimediów, iPad Air na bank powinien spełnić Twoje oczekiwania.

CENA: 5899 zł

Apple iPad 10. generacji (64 GB, Wi-Fi)

Apple iPad 10 generacji to najnowsza wersja klasycznego iPada. Tablet oferuje nowy wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 10,9 cala, który posiada węższe ramki od swojego poprzednika 9. generacji. Podobnie jak poprzednicy, w połączeniu z dedykowanymi akcesoriami, takimi jak Apple Pencil (1. generacji) i Magic Keyboard Folio, pozwala rysować, malować, notować i wykonywać wiele innych zadań. Model ten jest wyposażony w wydajny układ A14 Bionic, który poradzi sobie nawet z montowanie wideo 4K. iPad 10. generacji to również doskonałe narzędzie do nauki, oglądania ulubionych filmów i seriali oraz korzystania z różnorodnych aplikacji, zarówno tych wbudowanych, jak i dostępnych w App Store. My stawiamy na wariant z 64 GB pamięci, który kosztuje mniej niż 3 tysiące złotych.

CENA: od 2899 zł

Apple iPad 9. generacji (64 GB, Wi-Fi)

Doskonałą alternatywą dla 10. generacji klasycznych iPadów jest poprzedni model. Odrobinę mniejszy ekran, Retina, zamiast Liquid Retiny, czip A13 Bionic, nieco słabszy aparat szerokokątny, touch ID w przycisku Początek i złącze Lightning zamiast USB-C to zmiany, które nie powinny przeszkadzać zwykłym użytkownikom szukającym tabletu na lata. Nieco słabsze parametry rekompensuje nam cena. W przypadku iPada 9. generacji zbliżyliśmy się do pułapu 2 tysięcy złotych. Tablet oferuje nie tylko doskonałą wydajność i wszechstronność, ale także daje użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i ochrony prywatności. To kompleksowe i kompromisowe rozwiązanie dla tych, którzy szukają przystępnej cenowo opcji, która spełni ich potrzeby zarówno w pracy, jak i w codziennym życiu.

CENA: od 2149 zł

iPad mini (64 GB, Wi-Fi)

Nasza ostatnia propozycja to tablet, który może niektórych odstraszyć stosunkiem ceny do wymiarów ekranu. Ceny iPadów mini zaczynają się od 3199 zł, ale są one znacznie mniejsze od wszystkich opisanych tu wcześniej modeli. iPad mini to urządzenie szczególne, gdyż ekran 8,3” to coś pomiędzy smartfonem a tradycyjnym tabletem. Wrażenie na pewno robi Liquid Retina i to pewnie ten rodzaj ekranu znacząco wpływa na cenę malucha. Przed zakupem na pewno warto się upewnić, czy tak mały tablet jest tym, czego szukacie!

CENA: 3199 zł