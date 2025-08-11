Idealnie dopasowany samochód na każdą podróż? Hybrydy PHEV od Audi zaskakują wszechstronnością

Samochód w pełni elektryczny czy hybrydowy? Dzięki technologii hybrydowej plug-in już nie trzeba wybierać. Trzeba jednak dokonać wyboru pod względem dopasowania do potrzeb konkretnego użytkownika. Z nową gamą Audi PHEV to prostsze, niż myślisz.

Jak ważne jest idealne dopasowanie przedmiotów, z których na co dzień korzystamy do naszych rzeczywistych potrzeb? Każdy doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Właśnie z tego powodu posiadamy garderoby pełne ubrań, które można założyć na każdą okazję. Kupując smartfon czy komputer również kierujemy się tym, by był to sprzęt, który idealnie wkomponuje się w nasze potrzeby. Niezawodny, wszechstronny, sprawdzony w dokładnie takich warunkach, w jakich mamy zamiar z niego korzystać. A co w przypadku samochodu?

Wybierając samochód kwestia idealnego dopasowania jest szczególnie istotna. Samochód nie jest bowiem czymś, co zmieniamy co kilka czy kilkanaście miesięcy. Zdecydowana większość z nas decyduje się na korzystanie z tego samego samochodu przynajmniej przez okres dwóch czy trzech lat. Oznacza to, że wybierając właściwy model trzeba dokładnie przeanalizować rynek. Wybór samochodu to wybór napędu, bryły, wielkości, producenta czy w końcu wyposażenia dodatkowego. Jak dokonać właściwego? Gdzie szukać idealnie dopasowanego samochodu? W niniejszym materiale przyglądamy się ofercie producenta, który w tym momencie może pochwalić się tak szeroką gamą modeli, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Zapraszamy na krótką wycieczkę po ofercie samochodów Audi z napędem PHEV.





Audi A5 Avant e-hybrid

Samochody PHEV - idealny kompromis na codzienne dojazdy do pracy i weekendowe wypady

Skoro mowa o idealnym dopasowaniu, zacznijmy od kwestii napędu. W niniejszym materiale skupimy się bowiem na hybrydach plug-in, czyli tych, które łączą w sobie atuty samochodów spalinowych i elektrycznych. Dlaczego właśnie na nich? Przede wszystkim dlatego, że PHEV to obecnie najbardziej wszechstronny napęd, jaki możemy wybrać do naszego samochodu. Łączy w sobie atuty napędu elektrycznego, zwłaszcza bardzo niski koszt eksploatacji, z zaletami spalinowego, na czele z możliwością pokonania długiego dystansu bez konieczności uzupełniania energii na stacji ładowania czy tankowania paliwa.

Jeszcze do niedawna napęd PHEV występował w niewielu modelach samochodów, przez co klienci musieli godzić się na istotne kompromisy, by móc cieszyć się jego atutami. Obecnie już nie trzeba ograniczać się do pojedynczych pozycji z cennika producentów. W gamie modelowej Audi znajdziemy szereg samochodów, które na życzenie klienta mogą zostać wyposażone właśnie w hybrydę z możliwością ładowania z zewnętrznego źródła zasilania. Oto one.

Do miasta i gdziekolwiek chcesz. Kompaktowe modele Audi sprawdzą się w każdych warunkach

Zacznijmy od tegorocznej nowości Audi, czyli modelu Q3 e-hybrid. Znajdziemy w nim napęd elektryczny, który przyda się nie tylko podczas dynamicznego ruszania. Dzięki zastosowanej baterii Audi Q3 e-hybrid może pokonać w trybie w pełni elektrycznym nawet do 119 kilometrów. To w zupełności wystarczająco na codzienne dojazdy do pracy, zakupy itd.





Audi Q3 e-hybrid

Silnik elektryczny w tym modelu dysponuje mocą 115,6 KM, co pozwala na komfortowe przemieszczanie się podczas codziennych podróży w najczęściej odwiedzane miejsca.

Dla tych, którzy preferują bryłę klasycznego hatchbacka Audi przygotowało alternatywę. Jest nią model Audi A3 Sportback TFSI e. Znajdziemy w nim połączenie sprawdzonego, doskonale znanego silnika 1.5 TFSI z napędem elektrycznym. To sposób na wygodne, komfortowe codzienne podróżowanie w poczuciu niezawodności.





Audi A3 Sportback TFSI e

SUV czy SUV Coupe? Z Audi Q5 każdy wybór jest dobry

W gamie modelowej Audi miłośnicy klasycznych SUVów znajdą dwa ciekawe samochody, które warto rozważyć szukając uniwersalnego, wszechstronnego samochodu do codziennej eksploatacji. Jeśli Audi Q3 jest zbyt małe, właściwym wyborem będzie Audi Q5. Tu również znajdziemy napęd PHEV, dzięki któremu podróżowanie jest niezwykle komfortowe i oszczędne jak nigdy dotąd.

Audi Q5 e-hybrid może poszczycić się zużyciem paliwa w cyklu mieszanym na poziomie 3,4-2,5l / 100 km. Wykorzystując wyłącznie napęd elektryczny zużycie wynosi 16,9-15,5 kWh / 100 km. Oznacza to, że mimo pojemnego wnętrza samochód jest w stanie przejechać na samym prądzie nawet 100 kilometrów. W zupełności wystarczająco do codziennych dojazdów w mieście i najbliższej okolicy.

Audi Q5 e-hybrid

W ofercie marki Audi znajdziemy również model Q5 Sportback e-hybrid, w którym do zalet samochodu dołącza atrakcyjna bryła nadwozia SUVa Coupe. To sposób na dynamiczne i eleganckie podróże niezależnie od tego, jak długa podróż nas czeka.





Audi Q5 Sportback e-hybrid

Audi A5 e-hybrid: gdzie sportowa stylistyka spotyka najnowszą technologię

Model Audi A5 niezmiennie kojarzy się z jednym: sportowa, dynamiczna stylistyka, dzięki której samochód prezentuje się wyjątkowo. To samochód dla tych, którzy cenią sobie nie tylko osiągi, dynamikę czy komfort jazdy, ale również oczekują od auta tego, by prezentowało się jak prawdziwa ikona wzornictwa przemysłowego. W przypadku Audi A5 Limousine e-hybrid zachwycające jest nie tylko wzornictwo. Warto docenić atuty napędu hybrydowego, który pozwala przejechać w trybie wyłącznie elektrycznym nawet do 110 kilometrów.





Audi A5 Limousine e-hybrid

Jak połączyć atrakcyjne wzornictwo z praktycznością na najwyższym poziomie? Rozwiązaniem jest Audi A5 w odmianie Avant e-hybrid. Ten samochód to sportowe wzornictwo, mnóstwo przestrzeni i wyjątkowe osiągi w jednym.





Audi A5 Avant e-hybrid

Klasyka i nowoczesność w jednym: Audi A6 Limousine e-hybrid i A6 Avant e-hybrid

Myśląc o marce Audi, jednym z pierwszych skojarzeń jest model A6. To wręcz ikona limuzyny, która na polskich drogach gości już od wielu lat, zyskując coraz liczniejsze grono klientów oczarowanych komfortem podróżowania, bogatym wyposażeniem i wysokimi osiągami. Ona również doczekała się odświeżenia, dzięki któremu w aktualnej gamie modelowej Audi oferuje napęd PHEV. Audi A6 Limousine e-hybrid dysponuje mocą przeszło 140 koni mechanicznych z samego napędu elektrycznego, co gwarantuje bardzo wysoką dynamikę jazdy nawet w trybie, w którym silnik spalinowy nie pracuje. Mimo tego bez doładowania pokona dystans nawet 106 kilometrów.





Audi A6 Limousine e-hybrid

Podobnie jak w przypadku modelu Audi A5, tu również niemiecki producent przygotował wariant dla tych, którzy cenią sobie wnętrza o wyjątkowej przestronności. Audi A6 Avant e-hybrid to świetny samochód nawet na bardzo długie trasy, które dzięki napędowi PHEV może pokonywać wyjątkowo ekonomicznie.





Audi A6 Avant e-hybrid

Duży samochód z dużą mocą i… niskim spalaniem? To możliwe tylko dzięki napędowi PHEV

Podróż po hybrydach PHEV od Audi kończymy w segmencie dużych SUVów. Znajdziemy tam modele Audi Q7 TFSI e i Q8 TFSI e. Cóż, fizyki nie da się oszukać, dlatego jeszcze do niedawna eksploatacja tych samochodów wiązała się z odpowiednio wyższymi kosztami wynikającymi z odpowiednio wyższego spalania. Tymczasem dzięki technologii hybrydowej Audi Q7 TFSI e i Q8 TFSI e mogą przejechać kilkadziesiąt kilometrów wyłącznie po kosztach energii elektrycznej, czyli w niektórych sytuacjach (ładowanie z fotowoltaiki w słoneczny dzień) wręcz za darmo.





Audi Q7 TFSI e

Obydwa wspomniane wyżej samochody mogą przejechać na samym prądzie nawet do 80 kilometrów. Dzięki napędowi elektrycznemu możliwe jest nie tylko zapewnienie wysokich osiągów i dynamiki jazdy, ale również sporych oszczędności i to w bardzo dużych samochodach.

Co jeszcze warto wiedzieć o napędzie PHEV w Audi?

W zależności od preferencji użytkownika, napęd hybrydowy może pracować w różnych trybach. Samochód może jechać wykorzystując tylko energię zgromadzoną w baterii, aż do jej rozładowania, ale to tylko jeden ze scenariuszy. Można również przełączyć samochód w tryb typowo hybrydowy, w których dla zapewnienia optymalnych osiągów wykorzystywany jest zarówno napęd spalinowy, jak i elektryczny. Użytkownik może również zdecydować o tym, by energię zmagazynowaną w baterii wykorzystać później, a samochód będzie przemieszczał się dzięki mocy silnika spalinowego.





Audi Q8 TFSI e

Gdzie można doładowywać baterię w samochodzie z napędem PHEV? Zdecydowana większość użytkowników uzupełnia energię w miejscu garażowania samochodu: w domu bądź w pracy. W razie potrzeby można również skorzystać z jednej ze stacji ładowania dostępnych w miejscach publicznych. Audi ułatwia korzystanie z publicznych ładowarek dzięki usłudze Audi charging.

Idealnie dopasowany samochód? To właśnie Audi. Idealnie dopasowany samochód z napędem PHEV? Tym bardziej Audi. Dzięki tak bogatej gamie modeli łączącej atuty napędu spalinowego i elektrycznego każdy znajdzie coś dla siebie.

