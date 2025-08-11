NASA wraca do zakazanej technologii. Blokada trwała ponad 50 lat

Amerykański rząd oficjalnie zakończył trwający ponad pół wieku zakaz komercyjnych lotów ponaddźwiękowych nad lądem. Dzięki nowym technologiom „cichych” samolotów pasażerskich podróże między wybrzeżami USA mogą skrócić się niemal o połowę, otwierając nową erę szybkiego i komfortowego lotnictwa.

Każdy chciałby, żeby podróże samolotem były szybsze, tańsze i bezpieczniejsze. Okazuje się, że można to osiągnąć, lecz dotąd mało kto decydował się rozwój technologii ze względu na wieloletni zakaz.

Reklama

6 czerwca 2025 roku Stany Zjednoczone oficjalnie zakończyły trwający od 1973 roku zakaz komercyjnych lotów ponaddźwiękowych nad lądem. To przełomowa zmiana polityki, która otwiera drzwi do ponownego wprowadzenia szybkich lotów pasażerskich na terenie całego kraju – z perspektywą rewolucji w podróżowaniu lotniczym.

NASA wraca do samolotów ponaddźwiękowych

W latach 70. XX wieku loty samolotów przekraczających prędkość dźwięku wywoływały potężne „soniczne grzmoty”, które docierały do ziemi i powodowały hałas tak uciążliwy, że lokalne społeczności skarżyły się na uszkodzenia szyb i trwały dyskomfort. W odpowiedzi Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zabroniła przeprowadzania takich lotów nad lądem, ograniczając je wyłącznie do tras nad oceanem, tak jak słynne loty Concorde’a nad Atlantykiem.

Współczesne firmy lotnicze, takie jak Boom Supersonic oraz Lockheed Martin we współpracy z NASA, rozwijają tzw. „ciche” samoloty ponaddźwiękowe. Dzięki innowacjom takim jak „boomless cruise” czy specjalne rozmieszczenie silników w modelu X-59, nowoczesne maszyny mają zdolność rozpraszania i kierowania fal dźwiękowych w taki sposób, że tradycyjny głośny huk nie dociera do powierzchni ziemi. To kluczowy krok do uzyskania zgody regulacyjnej na loty nad kontynentem.

Jeśli nowe standardy hałasu zostaną spełnione, pasażerowie mogą liczyć na lot z Nowego Jorku do Los Angeles w czasie 3–3,5 godziny, podczas gdy obecnie trwa to około sześciu godzin. Oszczędności czasu na trasach krajowych mogłyby sięgać nawet 40–50 procent, co znacząco zmieni dynamikę podróży służbowych i turystycznych.

Firma Boom Supersonic osiągnęła w styczniu 2025 roku kamień milowy. Mowa tu o locie z prędkością Mach 1 bez słyszalnego uderzenia sonicznego na ziemi. Równolegle NASA przygotowuje się do testów X-59 Quiet Supersonic Transport, którego celem jest udowodnienie, że podróż ponaddźwiękowa może być niemal tak cicha jak loty poddźwiękowe.

Grafika: NASA