Składane smartfony cieszą się rosnącą popularnością. Dostrzego to także Apple. Jednak zanim do sprzedaży trafi iPhone z elastycznym ekranem, firma chce przetestować tę technologię na iPadach. Składany tablet w sprzedaży pojawić się ma w przyszłym roku

Ostatnie premiery sprzętów Apple nie są specjalnie ekscytujące. iPhone 14 Pro porzucił tradycyjnego notcha na rzecz wycięcia w ekranie - Dynamic Island i niegasnącego ekranu. I to w sumie tyle z innowacji na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Są nowe procesory M2 Pro i M2 Max, jednak nie rozgrzewają one serc użytkowników sprzętów z logo nadgryzionego jabłka, gdyż trafiły do tych samych komputerów, które na rynku pojawiły się 2021 r. Apple niczym specjalnym nas nie zaskakuje. Ma się to jednak zmienić. I to nie tylko za sprawą gogli VR/AR, nad którymi prace wciąż trwają. Amerykanie pracuje także nad swoim pierwszym "składakiem". I, jak pisaliśmy już wielokrotnie, nie będzie to składany iPhone'a. Pierwszym tego typu urządzeniem Apple ma być iPad. I ten, według najnowszych informacji zadebiutuje już w przyszłym roku.

Ming-Chi-Kuo w serii najnowszych tweetów dzieli się zdobytą wiedzą na temat przyszłości tabletów Apple. Choć analityk mówi, by nie spodziewać się premier odświeżonych sprzętów w kolejnych miesiącach 2023 r., tak przyszły rok będzie tym, w którym na rynku zadebiutuje składany iPad - Kuo przewiduje, że urządzenie spotka się z ogromnym zainteresowaniem użytkowników przekładającym się na zwiększoną sprzedaż iPadów. Co ciekawe, składany iPad ma być wyposażony w "nóżkę" wykonaną z włókna węglowego umożliwiającą wygodne postawienie tabletu na płaskiej powierzchni.

Bez konieczności kupowania dedykowanego etui umożliwiającego korzystanie z niego jako podstawki do czytania, oglądania, pisania lub rozmawiania przez FaceTime. Trzeba przyznać, że to dość dziwny i zaskakujący ruch, który wyeliminowałby z rynku akcesoria sprzedawane przez Apple - w tym etui Smart Folio, które właśnie oferuje tego typu rozwiązania. Chroni ono iPada z przodu i z tyłu i pełni funkcję składanej podstawki do wygodnej pracy (i nie tylko). Czy firma rzeczywiście zdecyduje się na ten krok? Przekonamy się najwcześniej w przyszłym roku.

Składany iPad i 7. generacja iPada mini. Kiedy premiera nowych urządzeń?

Rok 2024, zdaniem Kuo, będzie również tym rokiem, w którym na rynku zadebiutuje kolejna generacja iPada mini - modelu, który premierę swojej najnowszej odsłony miał we wrześniu 2021 r. Zaprojektowany na nowo, choć posiadający pewne problemy, iPad z 8,3-calowym ekranem, cieszy się całkiem sporą popularnością - głównie wśród tych, dla których duże ekrany iPadów są problematyczne. Kilka tygodni temu analityk informował, że premiera 7. generacji może mieć miejsce w końcówce 2023 r. Teraz jednak zmienia on zdanie i według najnowszych doniesień nowy model trafi do sklepów najwcześniej w 2024 r. - powodem ma być procesor napędzający tego iPada. Apple nie ma jeszcze pomysłu czy zdecyduje się umieścić w nim któryś z kolejnych układów Bionic (obecnie jest to A15 Bionic) czy też przenieść się na autorski układ M, który znajdziemy w iPadach Pro i iPadach Air.