Lidl wyprzedaje akumulatory Parkside. Start jeszcze w tym tygodniu

Lidl od 14 sierpnia rusza z promocją na elektronarzędzia Parkside Performance w obniżonych cenach kupimy m.in. wiertarko-wkrętarki, klucze udarowe, piły, młotowiertarki oraz akumulatory „smart” z Bluetooth, dostępne także w sprzedaży online.

Od czwartku 14 sierpnia w Lidlu startuje nowa akcja promocyjna dla miłośników majsterkowania. W ofercie pojawi się szeroka gama profesjonalnych elektronarzędzi i akcesoriów z serii Parkside Performance, wyróżniających się bezszczotkowymi silnikami, zwiększoną mocą oraz dłuższą żywotnością. To propozycja zarówno dla domowych majsterkowiczów, jak i osób, które potrzebują niezawodnego sprzętu do intensywniejszych prac. Jest jednak jeden haczyk, gdyż wszystkie sprzęty objęty promocją są sprzedawane bez akumulatorów.

Lidl wyprzedaje akumulatory i masę przydatnego sprzętu

Podstawą oferty są dwa modele akumulatorów „smart” z komunikacją Bluetooth, pozwalającą na odczyt danych oraz konfigurację parametrów przez aplikację Parkside. Model 4 Ah kosztuje 149 zł, a 8 Ah dostaniemy w cenie 249 zł. Oba kompatybilne są z serią X20 V Team.

Wśród narzędzi uwagę przykuwa akumulatorowy klucz udarowy 20 V za 299 zł, osiągający moment obrotowy do 600 Nm. W zestawie znajdziemy trzy nasadki, walizkę oraz możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia w aplikacji. Kolejnym hitem jest akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V w przystępnej cenie 149 zł. Urządzenie oferuje kontrolę odrzutu, funkcję blokady i bezszczotkowy silnik gwarantujący maksymalną moc.

Oferta obejmuje także akumulatorową piłę szablastą 20 V (199 zł, 100 zł taniej), idealną do cięcia drewna i metalu, akumulatorową młotowiertarkę 20 V (249 zł) z czterema wiertłami SDS oraz akumulatorową piłę ręczną 40 V (299 zł, 200 zł taniej) o prędkości obrotowej 6000 min⁻¹. Dla tych, którzy pracują w terenie, przygotowano plecak na akumulatory 20 V/40 V (299 zł, 100 zł taniej), pozwalający zasilać urządzenia nawet przez cztery baterie jednocześnie i równomiernie rozkładający ciężar na plecach.

