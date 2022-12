15 lat na rynku i 16 wersji. iOS na przestrzeni lat zmienił się nie do poznania

iOS to system, który znają wszyscy - nawet ci, którzy nie są użytkownikami iPhone'ów. System jest z nami od pierwszego jego modelu, który na rynku zadebiutował ponad 15 lat temu. Na przestrzeni tych lat iOS zmienił się nie do poznania.

W czerwcu tego roku Apple oficjalnie zaprezentowało iOS 16 - najnowszą odsłonę systemu operacyjnego napędzającego iPhone'y od modelu 8 i nowsze (w tym SE 2. i 3. generacji). Zanim mieliśmy możliwość dostosowania ekranu blokady, wygodnego zarządzania aplikacjami, wielozadaniowości, rozmów głosowych i wideo czy wiadomości iMessage, użytkownicy pierwszych telefonów Apple mieli bardzo ograniczone możliwości. iOS, a raczej iPhone OS, bo tak brzmiała jego pierwsza wersja, zadebiutował na rynku w 2007 r. wraz z premierą iPhone'a 1. generacji.

Pierwszy iPhone z iPhone OS 1.0

Rewolucyjnego telefonu do którego część podchodziła z wielkim entuzjazmem, część dziwiła się firmie, że wchodzi na zupełnie nieznany sobie rynek i oferuje coś zupełnie odmiennego od konkurencji. Choć z perspektywy czasu iPhone OS 1 nie zachwyca, bo nie oferował zbyt wielu funkcji, dał podwaliny pod to, z czym mamy obecnie do czynienia. Telefon, Wiadomości, Safari i Odtwarzacz muzyki. Tylko tyle.

Dopiero późniejsze wersje iPhone OS wprowadziły wsparcie dla sklepu z muzyką iTunes Store. Przy okazji Apple chciało przetestować, czy użytkownicy są chętnie płacić za aktualizacje. Posiadacze iPodów touch by zainstalować iPhone OS 1.1.3 musieli zapłacić 20$. Firma szybko zdała jednak sobie sprawę, że to bardzo zły pomysł i kolejne aktualizacji były już bezpłatne. I bezpłatne pozostały do dzisiaj.

od iPhone OS do iOS. Krótka historia systemu Apple

iPhone 3GS z iPhone OS 3.0

Na przestrzeni kilku lat doczekaliśmy się jeszcze dwóch wydań iPhone OS. Wersja 2.0 wprowadziła wsparcie dla sklepu App Store, a 3.0 rozszerzała dalej możliwości systemu wprowadzając m.in. takie funkcje jak kopiuj, wklej i wytnij dla wszystkich aplikacji. iPhone OS 3.2.2 był ostatnim systemem z tą nazwą. W 2010 r. Apple zaprezentowało iOS w wersji 4.0 - to pierwsze wydanie dla iPhone'a 4, dające możliwość szybkiego przełączania aplikacji (wielozadaniowość), obsługę e-booków w aplikacji Książki, i wiele, wiele innych.

iPhone 4 z iOS 4

Rok później, krótko po śmierci Steve'a Jobsa premierę miał iOS. System zrewolucjonizował komunikowanie się użytkowników iPhone'ów. iMessage wykorzystując połączenie internetowe eliminowało całkowicie potrzebę wysyłania tradycyjnych SMS-ów i MMS-ów - pod warunkiem, że odbiorca również posiadał iPhone'a z zainstalowanym systemem iOS 5.

Przez 8 lat Apple rozwijało kolejne odsłony iOS zmieniając system od strony wizualnej i wprowadzając nowe funkcjonalności, które towarzyszą nam do dzisiaj. System ten nie był już tylko wyłącznie domenom iPhone'ów. To pod jego kontrolą działały także wszystkie wypuszczone na przestrzeni minionych lat tablety Apple - iPady. Apple kolejnymi odsłonami iOS zbliżało do siebie różne urządzenia działające w jednym ekosystemie. iOS 10 wprowadził uniwersalny schowek rozszerzający możliwości funkcji Continuity pozwalającej na kontynuowanie pracy na różnych urządzeniach i Handoff. i Tak do 2019 r. gdzie doszło do prawdziwej rewolucji.

iPhone 6s z iOS 10

iPadOS. Z iOS powstaje dedykowany iPadom system

W tym roku zadebiutował na rynku iOS 13. W tym czasie Apple zdecydowało się rozdzielić systemy działające na iPhone'ach i iPadach i zaprezentowało światu iPadOS 13. Stworzony na podstawie iOS, jednak dostosowany do dużych ekranów tabletów z funkcjami, których na iPhonie nie znajdziemy. Od tego czasu firma rozwija dwa osobne systemy operacyjne wraz z rozwiązaniami zarezerwowanymi wyłącznie dla poszczególnych urządzeń.

Apple od kilku lat prowadzi też program otwartych testów beta, w którym mogą wziąć udział wszyscy niezarejestrowani jako deweloperzy użytkownicy. Tzw. Public Beta udostępniana jest kilka dni po tym, jak testowa wersja oprogramowania trafia do testerów. Oferuje te same rozwiązania wraz z aplikacją Feedback pozwalającą na wysyłanie zgłoszeń znalezionych błędów czy dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat działania iOS i iPadOS. Choć sugestie użytkowników nie zawsze są uwzględniane w kolejnych wersjach, zdarza się, że Apple słucha tych komentarzy i zmienia niektóre funkcje, które nie spodobały się publiczności.

iOS na przestrzeni ostatnich 15 lat. 16 wersji i wizja na przyszłość

Dziś iOS nie przypomina tego, co jeszcze 15 lat temu oferowała pierwsza wersja systemu. Miliony aplikacji dostępnych w App Store, popularne aplikacje VOD i muzyczne, gry - również te, które kojarzone są z komputerami i konsolami - i rozwiązania, które programistom pracującym nad iPhone OS się nie śniły. I choć Apple ma jeszcze sporo do nadrobienia jeśli chodzi o personalizację, to obecnie jest to zupełnie inne doświadczenie. Co przyniesie iOS 17? Przekonamy się w przyszłym roku.