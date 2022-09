iOS 16 dostępny już do pobrania. Najnowsza duża aktualizacja dla iPhone

Jak co roku, kilka dni po premierze najnowszych modeli iPhone, Apple udostępniło do pobrania najnowszą aktualizację systemu iOS 16 na smartfony iPhone.

Aktualizacja do iOS 16 pojawiła się już na moim iPhone, można ją pobrać i zainstalować, korzystając ze ścieżki: Ustawienia telefonu - Ogólne - Uaktualnienia. Tradycyjnie to duża paczka, jak przystało na dużą aktualizację systemu - 2,96 GB.

Zaktualizujecie swojego iPhone do wersji systemu iOS 16, jeśli jesteście w posiadaniu jednego z 22 wspieranych jeszcze modeli smartfonów iPhone, które znajdziecie w poniższej tabelce:

iPhone 14 iPhone 12 Pro Max iPhone 14 Plus iPhone 11 iPhone 14 Pro iPhone 11 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 11 Pro Max iPhone 13 iPhone XS iPhone 13 mini iPhone XS Max iPhone 13 Pro iPhone XR iPhone 13 Pro Max iPhone X iPhone 12 iPhone 8 iPhone 12 mini iPhone 8 Plus iPhone 12 Pro iPhone SE (2. generacji lub nowszy)

Warto aktualizować do iOS 16 już dzisiaj? Zdania w tej kwestii są podzielone. Jedni użytkownicy smartfonów Apple co roku radzą wstrzymać się z aktualizacją kilka tygodni, kiedy to zwykle wychodzą błędy nie wykryte podczas testów. Osobiście jednak nie spotkałem się w ostatnich latach z żadnymi problemami, a aktualizuję system w dniu premiery od chyba 4 czy 5 lat.

Jakie dokładnie nowości pojawiły się w iOS 16? Z dokładnym ich opisem możecie zapoznać się na powyższym filmie Konrada, a ci z Was, którzy wolą czytać zapraszam do tekstowego omówienia najważniejszych nowości w iOS 16, również autorstwa Konrada.

W dużym skrócie, zmieni się ekran blokady, który od teraz będzie pozwalał na umieszczanie w nim widżetów czy zmianę wyglądu zegara. Odświeżenia doczekały się też powiadomienia, które będzie można umieszczać u dołu ekranu. Z kolei w aplikacji wiadomości przez 15 minut od wysłania, możliwa będzie ich edycja lub cofnięcie wysłania w czasie do 2 minut. No i nie zapominajmy też o możliwości włączenia wskaźnika naładowania baterii.