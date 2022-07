iOS 16 beta 3 już jest. Co nowego w tej wersji systemu?

iOS 16, który zaprezentowany został w zeszłym miesiącu podczas tegorocznej odsłony WWDC, w pełnej odsłonie trafi do użytkowników dopiero jesienią. Jednak wakacje to czas, w którym deweloperzy i testerzy mogą korzystać z wersji beta, która już niedługo udostępniona zostanie szerokiej publiczności. Wczoraj wieczorem udostępnione zostały najnowsze kompilacje z dopiskiem beta 3. Wprowadzają one szereg usprawnień do poprzednich wersji, eliminują część błędów i dodają funkcje, które zostały zapowiedziane, ale nie znalazły się ani w beta 1 ani w beta 2. Co więc ciekawego zawitało do iOS 16 i iPad OS 16 beta 3?

iOS 16, iPadOS 16 w najnowszej becie wprowadzają wsparcie dla udostępnianej biblioteki zdjęć iCloud. To specjalny katalog zapisywanych w pamięci urządzenia zdjęć, którymi można dzielić się z 5 osobami. Zdjęcia te można dodawać do biblioteki ręcznie lub za pomocą inteligentnych funkcji usprawniających udostępnianie. W bibliotece udostępnianej wszyscy użytkownicy mają takie same uprawnienia i mogą dodawać, edytować oraz usuwać fotografie. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć należy przejść do Ustawienia > Zdjęcia i odszukać opcję Udostępniana biblioteka zdjęć iCloud. z biblioteki można również korzystać na komputerach z Mac z zainstalowanym macOS Ventura beta 3.

iOS 16 beta 3. Co nowego w systemie?

iPhone z iOS 16 w połączeniu z Apple Watch z watchOS 9 wprowadzi do aplikacji Zdrowie zakładkę z historią wykrywania migotania przedsionków podczas pomiaru ciśnienia krwi. Historia ta, choć nie powinna być traktowana jako wynik medyczny, pozwoli określić czas trwania migotania oraz częstotliwość występowania tych zaburzeń. Na ten moment funkcja jest dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

Zmiany dotknęły ekran blokady. Choć reklam na nim nie ujrzymy, w nasze ręce oddane zostają dodatkowe opcje personalizacji. To m.in. większy wybór czcionek - w tym tej, która była domyślnie używana do wyświetlania godziny w iOS 15. Ciekawe jest też to, że w iOS 16 beta 3 pojawia się nowa tapeta. Wszyscy, którzy pamiętają pierwszą zapowiedź oryginalnego iPhone'a z 2007 r. z pewnością ją rozpoznają. To grafika z błazenkami, która ostatecznie nigdy nie trafiła do katalogu tapet w iOS. i choć pojawia się w iOS 16, nie każdy ją widzi. Daje jednak nadzieję, że po niemal 15 latach oficjalnie zawita na iPhone'a.

iOS 16 stawia na bezpieczeństwo

Najnowsza beta przynosi też wspomniany przeze mnie wczoraj tryb Lockdown. To dodatkowe warstwy bezpieczeństwa mające zagwarantować w pełni odporne na zewnętrzne ataki środowisko pracy na iPhonie, iPadzie i komputerze Mac. Po włączeniu trybu konkretne urządzenie nie będzie odpowiadało na powiadomienia, próby kontaktu od osób, z którymi sami go nie nawiązaliśmy. Nie będą działać niektóre mechanizmy w przeglądarce, a załączniki w wiadomościach, które nie są obrazkami, będą automatycznie odrzucane.

To odpowiedź na działalność firm technologicznych, które oferują oprogramowanie szpiegowskie pokroju Pegasusa. Lockdown ma sprawić, że osoby narażone na ataki, ze względu na prowadzoną aktywność lub działalność, będą miały poczucie większego bezpieczeństwa. Tryb ten będzie stale dopracowywany, pojawiać się będą nowe zabezpieczenia, a osoby, którym uda się pokonać jego mechanizmy obronny i wskażą problemy, mogą liczyć na nagrodę w wysokości nawet 2 mln dolarów.