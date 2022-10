iOS 16.1, iPadOS 16.1 i macOS 13 Ventura już dziś. O której godzinie aktualizacje będą dostępne?

iOS 16 ma sporo problemów. Najwyższy czas na 16.1

iOS 16 nie jest systemem idealnym - i chociaż wprowadził kilka solidnych zmian, szczególnie w zakresie ekranu blokady i działania iMessage, to w istocie przyniósł dużo więcej problemów niż korzyści, a użytkownicy każdego dnia skarżą się na nowe kłopoty.

Kalifornijska firma już miała trochę prób ratowania wszystkich problemów, wypuszczając kilka pomniejszych poprawek (najnowsza wersja to iOS 16.0.3, o której pisaliśmy tutaj). Dzisiaj jednak przyszedł czas na oficjalną premierę 16.1, które nie tylko ma sprawić, że korzystanie z iPhone’ów znów stanie się przyjemne - ale dodatkowo wprowadzi szereg naprawdę interesujących nowości, których pełną listę możecie znaleźć pod tym linkiem.

iPadOS 16.1 i macOS 13 Ventura również debiutują już dzisiaj

Przez problemy z niektórymi funkcjami w fazie testowej beta, Apple postanowiło przenieść premierę nowego iPadOS aż do dzisiaj - i system zadebiutuje w tej samej chwili, co iOS 16.1. W tym miejscu należy zaznaczyć, że iPadOS 16.1 i macOS 13 Ventura będą współdzielić nowy interfejs o nazwie Stage Manager. Co to dokładnie jest?

Stage Manager to ułatwienie w pracy wielozadaniowej. Pozwala ustawiać dowolną wielkość okna apki i, po raz pierwszy na iPadzie, w jednym widoku pokazuje wiele nakładających się okien. Nie da się ukryć, że jest na co czekać - szczególnie w przypadku tabletów z nadgryzionym jabłkiem na pleckach.

iOS 16.1, iPadOS 16.1, macOS 13 Ventura - kiedy aktualizacje będą dostępne w Polsce?

Wszystkie aktualizacje oprogramowania będą dostępne już dziś wieczorem, dokładnie o godzinie 19:00. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i zaktualizować swoje systemy najszybciej, jak będzie to możliwe - a całe szczęście, wcale nie musimy szczególnie długo czekać.