iOS 19 nie dla wszystkich. Na tych modelach go nie zainstalujesz

iOS 18, który do użytkowników iPhone'ów trafił w stabilnej wersji jesienią zeszłego roku doczekał się właśnie aktualizacji z numerkiem 18.4. Wprowadza ona szereg usprawnień względem swoich poprzednich odsłon i udostępnia Apple Intelligence w krajach unijnych. Aktualizacja, która już czeka na pobranie, to także zmiany w ustawieniach domyślnych map, z Map Apple, na przykładowo Mapy Google. Są też nowe emoji, dalsze modyfikacje aplikacji Zdjęcia, czy nowy widżet dla Podcastów. Sporo, jednak dopiero kolejna duża aktualizacja ma przynieść większe zmiany.

Reklama

Od kilku miesięcy mówi się bowiem, że to właśnie iOS 19 ma czekać prawdziwa rewolucja – nie tylko ta związana z lepszą implementacją sztucznej inteligencji Apple Intelligence. Chodzi przede wszystkim o przeprojektowanie interfejsu, który ma różnić się od tego, z czym mamy do czynienia od wielu lat. Plotkuje się, że zmiany dotkną niemal wszystkich elementów graficznych, a kierunek w jakim idą projektanci i programiści Apple ma iść w kierunku tego, co zaproponowano w visionOS – systemie operacyjnym, na którym opierają się gogle rzeczywistości rozszerzonej Apple Vision Pro. Ma być bardziej przezroczyście, z zaokrąglonymi krawędziami i nową kolorystyką. Zmienią się też domyślne aplikacje – Wiadomości, Zdjęcia, itp. Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, zmienić się ma również sama klawiatura, która ma sprawiać wrażenie "uniesionej" nad innymi elementami interfejsu.

iOS 19. Kompatybilne urządzenia

Jednak tych zmian nie uświadczą wszyscy posiadacze iPhone'ów z zainstalowanym iOS 18. Serwis 9to5Mac powołując się na własne źródła podaje, że Apple w tym roku porzuci niektóre starsze modele swojego smartfona. To dość poważna zmiana, tym bardziej, że w zeszłym roku firma nie zdecydowała się na podobny krok. Wszystkie iPhone'y działające z iOS 17 otrzymały aktualizację do iOS 18, jednak z pewnymi ograniczeniami, w tym największą, związaną z Apple Intelligence. Sztuczna inteligencja zarezerwowana jest wyłącznie dla iPhone'a 15 Pro, 15 Pro Max i nowszych. Według najnowszych informacji iOS 19 nie będzie kompatybilny z iPhonem XR, iPhonem XS oraz iPhonem XS Max – modelami, które na rynku pojawiły się w 2018 r.

Na ten moment lista iPhone'ów, na których będzie działać iOS 19 wygląda następująco:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. generacji lub nowszy)

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za dwa miesiące. W zeszłym tygodniu Apple oficjalnie potwierdziło tegoroczną odsłonę konferencji WWDC, która odbędzie się w dniach od 9 do 13 czerwca. To tutaj światło dzienne ujrzy iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19, czy visionOS 3. Programiści dowiedzą się, jakie nowe funkcje trafią do iPhone’ów, iPadów, komputerów Mac, na zegarki Apple Watch, do przystawki telewizyjnej Apple TV i gogle rozszerzonej rzeczywistości Vision Pro. Nie zabraknie też niespodzianek – niewykluczone, że Apple pokaże coś więcej. Co to będzie? Musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać do pierwszych dni czerwca!