TSMC już gotowe z litografią 2 nm. Pierwszy klient to oczywiście Apple

TSMC od kilku lat dyktuje tempo rozwoju układów scalonych. Kolejne procesy litografii tajwańskiego giganta wprowadzają poprawki związane z większą wydajnością i efektywnością energetyczną. Stworzenie nowego procesu produkcji nie jest tanie, dlatego pierwsze układy są drogie i w kolejce po nie stają tylko najwięksi gracze na rynku. Najważniejszym z nich jest oczywiście Apple, które i tym razem jako pierwsze skorzysta z najbardziej zaawansowanej litografii na świecie.

Na 2 nm poczekamy do 2026 roku

Fakt, że produkcja pierwszych procesorów w litografii 2 nm rozpocznie się już w kwietniu, wcale nie oznacza, że pierwsze urządzenia z nowymi procesorami trafią do sklepów w tym roku. Analitycy przewidują, że masowa produkcja rozpocznie się dopiero w połowie roku, a przez to nowe pierwszym procesorem, który skorzysta z tej technologii będzie Apple A20. Będzie to chip, który powinien trafić do smartfonów iPhone 18 Pro pod koniec 2026 roku. Wśród pierwszych klientów TSMC wymieniane są również takie firmy jak AMD, Intel, Broadcom oraz Amazon AWS. NVIDIA może skorzystać z tego rozwiązania dopiero w 2027 roku wraz z nową generacją GPU o kodowej nazwie Rubin.

TSMC bardzo sprawnie przeprowadziło cały proces wdrożenia nowej technologii. Uzysk w testowej produkcji przekraczał 70% już 3 miesiące temu, a obecnie jest podobno znacznie lepszy. To ważna informacja w kontekście dochodowości. Intel ze swoją litografią 18A ma z tym spory problem i dlatego pozostaje jednym z ważniejszych klientów TSMC. Nie wiadomo jeszcze jakie dokładnie zyski przyniesie nowa litografia. Poprzednia generacja (TSMC 3 nm) debiutowała niespełna 2 lata temu wraz ze smartfonami Apple iPhone 15 Pro. Na nowe rozwiązanie poczekamy zatem równe 3 lata i oczekiwania względem zysków jakie powinno przynieść są bardzo duże.