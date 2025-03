iOS 18.4 można już pobierać. Google Mapy jako domyślna nawigacja na iPhone

Długo oczekiwana aktualizacja iOS 18.4 gotowa jest już do pobrania na Waszych iPhone. To szereg nowości, o czym świadczy już samo przeskoczenie z numerkami aktualizacji z 18.3.2 od razu na 18.4.

Co nowego? Jak już wcześniej informowaliśmy, nowa wersja systemu iOS 18.4 niesie ze sobą przede wszystkim aktualizacje związane z Apple Intelligence, a więc dotyczą posiadaczy któregoś z wszystkich modeli iPhone 16 oraz iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max.

Ucieszą się z nich mieszkańcy 8 nowych krajów na liście, w których to funkcje Apple Intelligence będą od teraz dostępne. Ciekawie zapowiada się wymieniona tutaj zmiana w powiadomieniach, gdzie teraz na samej górze będą pojawiać się priorytetowe powiadomienia.

Jeśli chodzi o użytkowników Apple Vision Pro, aplikacja je obsługująca będzie automatycznie się instalować na iOS, wspomagając odkrywanie nowych treści, doświadczeń przestrzennych czy wyświetlać informacje o urządzeniu.

Apple News+ możemy pominąć, a kolejne nowości dostępne będą w aplikacji Zdjęcia, gdzie pojawią się nowe filtry, które będziemy mogli używać do pokazywania lub ukrywania wybranych elementów zdjęć spoza albumów.

Pojawi się też możliwość zmiany kolejności elementów w kolekcjach, spójne opcje filtrowania we wszystkich kolekcjach czy możliwość sortowania zdjęć od najstarszych lub najnowszych pozycji. W ustawieniach aplikacji Zdjęcia będzie można też wyłączyć wyświetlanie kolekcji "Ostatnio wyświetlane" i "Ostatnio udostępniane".

Z kolei z dodatkowych ulepszeń warto wymienić tu możliwość wstrzymywania i wznawiania pobierania lub aktualizacji aplikacji w App Store bez utraty postępu.

Natomiast to czego nie widać na ogólnym ekranie aktualizacji dla wszystkich, bo to dostępne jest tylko dla mieszkańców UE - od tej wersji iOS 18.4, będziecie mogli zmienić domyślną nawigację na iPhone z Apple Mapy na Google Mapy. Po aktualizacji systemu, wystarczy w tym celu otworzyć Ustawienia w telefonie, przejść do sekcji Aplikacje, następnie Aplikacje domyślne, gdzie znajdziecie nową sekcję: Nawigacja i tu zmieniamy preferowaną aplikację do nawigacji.