Apple porzuca swój wspaniały produkt. Nie licz na to, że wróci

We wrześniu 2023 roku Apple oficjalnie zakończyło produkcję iPhone'a 13 mini - drugiego (i ostatniego) modelu w swojej ofercie. W kolejnej generacji zastąpił go model Plus -- czyli większy przedstawiciel "zwykłego" iPhone'a. I niestety - jak wynika z najnowszych informacji, Apple nie planuje spektakularnego powrotu. Wręcz przeciwnie: wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach nie doczekamy się żadnego małego smartfona od giganta z Cupertino.

Pierwszym iPhonem z serii mini był przedstawiony w 2020 roku iPhone 12 mini. Była to kompaktowa wersja "zwykłej" dwunastki, oferująca dokładnie to samo - tyle że z mniejszym ekranem i w mniejszej obudowie. Był to czas, w którym kilkoro producentów dało szansę małym urządzeniom. Te znalazły swoją niszę (liczoną w milionach), acz ich sprzedaż nie spełniła oczekiwań firmy. W 2021 roku Apple zdecydowało kontynuowało projekt i wypuściło iPhone'a 13 mini. Tutaj jednak historia się powtórzyła, ostatecznie więc firma zdecydowała się porzucić takie podejście i skupić na czymś... kompletnie odwrotnym.

Jednak mimo iż smartfony nie sprzedawały się tak dobrze, jak Apple by sobie to zamarzyło - to wciąż mają one grono wiernych fanów. Fanów, którzy z utęsknieniem czekają na powrót "miniaczy". Niestety - wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie na tęsknocie się skończy.

Nowy iPhone mini? Nie teraz - Apple nie ma takich planów

Według Marka Gurmana z Bloomberga, w najbliższym czasie firma nie ma żadnych planów związanych z nowym modelem w wersji mini. Co więcej: wycofanie się ze sprzedaży iPhone'a SE 3 dodatkowo zmniejszyło potencjalny wybór kompaktowych smartfonów w ofercie giganta. W praktyce oznacza to tyle, że w obecnej ofercie Apple nie znajdziemy smartfona z ekranem mniejszym niż 6", co dla wielu okazuje się... najzwyczajniej w świecie problematyczne.

Apple podąża za tym, czego chce większość. A świat pokochał duże ekrany

Na tę chwilę Apple nie pozostawia nikomu złudzeń. Skoro użytkownicy tak bardzo pokochali duże ekrany - to firma im je dostarcza: zarówno w klasycznych modelach, jak i w tych z serii Pro. Większość użytkowników preferuje smartfony z dużymi wyświetlaczami, które zapewniają komfortowy dostęp do multimediów i sieci. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż istnieje spora (liczona w milionach) grupa klientów, która ceni sobie kompaktowe rozwiązania. Prawdopodobnie Apple nie jest jednak w stanie produkować więcej niż dwóch smartfonów w linii - a powrót do serii mini jest dla nich mało opłacalny.

Czy w przyszłości Apple zdecyduje się na powrót do mniejszych smartfonów? Na razie nic na to nie wskazuje, jednak historia pokazuje, że firma potrafi zaskakiwać. Dla miłośników kompaktowych iPhone'ów pozostaje jedynie nadzieja, że Apple ponownie dostrzeże niszę i w którejś z nadchodzących generacji zdecyduje się powrócić do mniejszych urządzeń.