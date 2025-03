Wielkie święto Apple potrwa 5 dni. To wtedy poznamy iOS 19!

Apple zapowiada WWDC25. Na horyzoncie m.in. iOS 19 i nowy macOS

Czas na wielkie święto deweloperów pracujących z technologiami Apple. Gigant z Cupertino właśnie potwierdził datę tegorocznej konferencji WWDC25, która potrwa od 9 do 13 czerwca. To tutaj światło dzienne ujrzy iOS 19, a programiści dowiedzą się, jakie nowe funkcje trafią do iPhone’ów, iPadów oraz komputerów Mac. Jak zwykle nie zabraknie też niespodzianek, a kto wie – może Apple pokaże coś, czego zupełnie się nie spodziewamy?

WWDC to nie tylko miejsce, gdzie Apple chwali się swoimi nowinkami, ale przede wszystkim kluczowy moment dla deweloperów. Dzięki bezpłatnemu dostępowi do eksperckich sesji, warsztatów i laboratoriów online, twórcy aplikacji będą mogli samodzielnie sprawdzić, co zmieni się w ekosystemie Apple. Szczęśliwcy będą mieli okazję świętować na żywo w Apple Park, gdzie odbędzie się specjalne wydarzenie. Czego możemy się spodziewać?

WWDC25 startuje już 9. czerwca

Tegoroczne Worldwide Developers Conference (WWDC25) odbędzie się w dniach 9-13 czerwca i będzie dostępne online za darmo dla wszystkich deweloperów. To tutaj poznamy przyszłość systemów Apple, a w centrum uwagi znajdzie się oczywiście iOS 19. Choć oficjalna premiera to okolice września i października, to właśnie na WWDC co roku poznajemy szczegóły dotyczące nowego "centrum dowodzenia" naszych iPhone'ów.

Czy Apple szykuje wielką rewolucję, czy raczej delikatne szlify? Tego dowiemy się już za kilka miesięcy, ale jedno jest pewne – WWDC to zawsze moment, który definiuje kolejny rok dla użytkowników iPhone’ów, iPadów oraz MacBooków.

Apple otwiera drzwi dla deweloperów

Tegoroczna edycja nie będzie różnić się formatem od poprzednich – całość będzie dostępna online, a kluczowe prezentacje obejrzymy w Apple Developer App, na stronie Apple Developer oraz na YouTubie. Jednak dla wybranych szczęściarzy przewidziano coś więcej. 9 czerwca odbędzie się specjalne wydarzenie w Apple Park, na które będzie można się zapisać (choć liczba miejsc jest ograniczona). Uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć na żywo prezentację otwierającą i wziąć udział w ekskluzywnych spotkaniach z inżynierami Apple.

Co więcej, Apple nie zapomina o młodych talentach. 50 laureatów prestiżowego Swift Student Challenge zostanie zaproszonych do Cupertino na trzydniową przygodę w siedzibie firmy.

iOS 19: Czy już coś wiemy?

Choć Apple nie zdradza szczegółów przed konferencją, pewnych rzeczy można się domyślić. W iOS 19 możemy spodziewać się oczywiście m.in. dalszej rozbudowy funkcji AI, większej personalizacji interfejsu oraz usprawnień w zakresie wydajności i bezpieczeństwa. Nie jest to niestety nic odkrywczego, więc na szczegółowe informacje trzeba jeszcze poczekać.

Jeśli interesują Cię nowości Apple, zaznacz datę 9. czerwca w kalendarzu!