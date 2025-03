Tak może wyglądać iOS 19. Nie poznasz swojego iPhone'a

O tym, że Apple przygotowuje się do zmiany wyglądu iPhone'a mówiło się już przed premierą iOS 18. Do rewolucji jednak nie doszło. W ostatnich tygodniach pojawia się jednak coraz więcej plotek sugerujących, że to tegoroczna odsłona systemów dla sprzętów Apple będzie daleko idąca. Mark Gurman z Bloomberga sugerował, że zmieni się naprawdę sporo. Całkowitemu przeprojektowaniu mają ulec nie tylko ikony systemowe, ale przede wszystkim cały interfejs graficzny – menu, układ, przyciski, przełączniki, okna aplikacji, i wiele, wiele innych.

Wygląd iOS 19 ma być inspirowanym tym, co Apple zaserwowało użytkownikom Apple Vision Pro i systemu visionOS. Mowa tu o półprzezroczystych tłach, bardziej zaokrąglonych oknach i przyciskach. Taki ruch ma sprawić, że interfejs graficzny różnych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka ma być spójny i sprawiać, że korzystanie z nich ma być intuicyjne, proste i wygodne – bez względu, z którym urządzeniem obecnie pracujemy.

iOS 19 odmieni twojego iPhone'a. System wprowadzi sporo zmian

To, jak prezentować się ma iOS 19 pokazuje teraz Jon Prosser, którego z pewnością kojarzycie za sprawą licznych przecieków i plotek, którymi dzieli się od lat. Tym razem Prosser przychodzi z wideo, na którym przedstawia makietę systemu oraz zmiany wizualne, jakie zajdą w najnowszej aktualizacji. Stoi on na stanowisku, że pokazany na wideo wygląd iOS 19 bazuje na tym, co widział osobiście. Zmieniony interfejs to przede wszystkim odświeżenie niektórych elementów nawigacyjnych w najważniejszych, wbudowanych aplikacjach systemu. Zmieni się także klawiatura, która ma sprawiać wrażenie "uniesionej" nad innymi elementami interfejsu. Ogólnie, wszystko ma być bardziej zaokrąglone i przezroczyste. Choć Prosser na wideo pokazuje także okrągłe ikony aplikacji, na końcu swojej prezentacji stwierdza, że iOS 19 pozostawi je takie, jak obecnie – kwadratowe. To, jak zdaniem Prossera, będzie wyglądał nowy system możecie zobaczyć na poniższym wideo.

Co ciekawe, do informacji przekazywanych przez Prossera odniósł się teraz Mark Gurman z Bloomberga, który też nie powinien być obcy wszystkim, którzy interesują się produktami i usługami Apple. Dziennikarz stoi na stanowisku, że wygląd iOS 19 pokazany w nowym wideo nie oddaje tego, jak w rzeczywistości będzie wyglądał system. Prosser i jego zespół miał opierać się na starych kompilacjach iOS 19 lub niezbyt precyzyjnych opisach tego, co pojawi się w aktualizacji.

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się na początku czerwca. Wczoraj Apple oficjalnie potwierdziło tegoroczną odsłonę konferencji WWDC, która odbędzie się w dniach od 9 do 13 czerwca. To tutaj światło dzienne ujrzy iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, czy tvOS 19. Programiści dowiedzą się, jakie nowe funkcje trafią do iPhone’ów, iPadów, komputerów Mac, na zegarki Apple Watch i do przystawki telewizyjnej Apple TV. Nie zabraknie też niespodzianek – niewykluczone, że Apple pokaże coś więcej. Co to będzie? Musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać do pierwszych dni czerwca!