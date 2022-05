iOS 16 nie będzie przełomowym systemem wywracającym do góry nogami to, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata. System wprowadzi jednak sporo nowości w ekranie blokady. Szkoda, że nie wszyscy z tego skorzystają.

Kilkanaście dni temu prezentowaliśmy wam pierwszą listę nowości, jakie pojawią się w iOS 16. I choć dotyczyły one wyłącznie funkcji dostępności, warto mieć je na uwadze, tym bardziej, że mogą okazać się pomocne nie tylko osobom z z ograniczeniami, ale także tym, którzy od iPhone'a oczekują nieco więcej. Teraz pojawiają się kolejne szczegóły związane z systemem, który będzie instalowany domyślnie na iPhone 14. Telefon otrzyma rozwiązania, na które właściciele starszych modeli będą mogli patrzeć z zazdrością.

iPhone 14, a w szczególności Pro i Pro Max w tym roku zrezygnują z tradycyjnego notcha. Zastąpiony on będzie podwójnym wycięciem w ekranie - o czym pisaliśmy wielokrotnie. Potwierdzają to liczne przecieki z zagranicznych serwisów, zdjęcia z linii produkcyjnych i rendery, które miały powstać na podstawie sprawdzonych informacji dostarczanych przez anonimowe źródła. Wraz z innym wcięciem na aparat selfie i mechanizm Face ID iPhone 14 Pro i Pro Max będzie wyposażony w nowy ekran pozwalający na osiągnięcie bardzo niskiego odświeżania (na poziomie 1 Hz), co ma pozwolić Apple na wprowadzenie możliwości oferowanych przez ekrany Always On Display. A co za tym idzie - w iOS 16 pojawią się zmiany, które ten ekran wykorzystają w pełnym zakresie.

Bez notcha i z Always on Display. iPhone 14 Pro i Pro Max z nowościami

Źródło: Jon Prosser, Ian Zelbo

W swoim cotygodniowym cyklu dla Bloomberga, Mark Gurman zdradza, że iOS 16, oprócz zmian w zarządzaniu powiadomieniami, wielozadaniowością (w iPadOS), funkcjami dostępności i nowościami w aplikacji Zdrowie, Apple odświeży też zablokowany ekran. Pojawić się mają nowe tapety z widżetami pozwalającymi jeszcze lepiej wykorzystać tę zaniedbywaną przez lata przestrzeń. Co miałoby się na nich znajdować? Tego do końca nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że tradycyjny "lock screen" będzie funkcjonalny i zaoferuje dużo więcej niż obecnie.

Zmiany w ekranie blokady to także dodatkowe informacje wyświetlane, gdy jest on wyłączony. Co dokładnie będzie wyświetlane? Mówi się, że funkcjonalność ta będzie ograniczona zaledwie do krótkich powiadomień, godziny i stanu naładowania baterii. Nie wiadomo też czy Apple pozwoli na dostosowanie samego ekranu i elementów, które będą na nim wyświetlane.

Co ciekawe, Gurman nie jest do końca przekonany, czy Apple rzeczywiście zdecyduje się na wprowadzenie AOD do swojego iPhone'a. Podobne plany miały pojawić się już w zeszłym roku, jednak iPhone 13 tej funkcji nie otrzymał. Czy jest szansa, że otrzyma ją wraz z iOS 16? Choć ekran ma na to pozwalać, AOD zarezerwowane będzie wyłącznie dla tegorocznych modeli Pro i Pro Max.

iOS 16. Co pokaże Apple? Przekonamy się już za tydzień!

Szczegóły związane z iOS 16 oraz innymi systemami operacyjnymi od Apple poznamy już niedługo. Tegoroczne WWDC odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Pierwszego dnia będziemy mieć oczywiście prezentację, na której Tim Cook wraz ze swoimi pracownikami przedstawią zmiany, jakie w najbliższym czasie zawitają na iPhone'a, iPada, komputery Mac, zegarki Apple Watch i głośnik HomePod. Niewykluczone, że dostaniemy też kilka premier produktowych. Plotkuje się, że firma może pokazać nowe laptopy MacBook Air, z nowym, odświeżonym wyglądem. Komputer miałby być również wyposażony w procesor M2. Czy tak się stanie? Przekonamy się już za tydzień.