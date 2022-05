Nie umiesz usunąć konta w aplikacjach na iOS? Apple chce, by było to łatwiejsze

Apple kilkukrotnie szło na rękę deweloperów, jednak wszystko wskazuje, że wielokrotne odsuwanie daty na wprowadzenie zmian zakończy się z dniem 30 czerwca tego roku. Wszyscy korzystający z dotychczasowych wyjątków w regulaminie, muszą dostosować swoje produkty do obowiązujacych zasad. Dotyczy to nie tylko twórców aplikacji umożliwiających organizowanie spotkań na żywo, ale także takich, które pozwalają na tworzenie kont użytkowników.

Apple odstępstwa w regulaminie wprowadziło m.in. dla aplikacji organizujących wydarzenia offline. W okresie trwania pandemii koronawirusa musiały zmienić swoją działalność na tryb online. Amerykańska firma zdecydowała się zrezygnować z pobierania prowizji od eventów odbywających się w sieci za pośrednictwem dedykowanych aplikacji. Z tego zwolnienia korzystał m.in. Facebook, o czym pisaliśmy we wrześniu 2020 r. Firma informowała, że ich platforma do organizowania płatnych wydarzeń online będzie czasowo wyłączona z obowiązku oddawania Apple 30% ze sprzedaży „biletów”. Warto też pamiętać, że aplikacje, które oferują spotkania dwóch osób (np. korepetycje, konsultacje medyczne, sesje terapeutyczne) nie muszą oferować zakupów w aplikacji z wykorzystaniem wyłącznie App Store.

Pierwotnie, zwolnienie miało obowiązywać do końca 2020 r. jednak cyklicznie było ono przedłużane. Ostatnie takie przedłużenie miało miejsce w styczniu tego roku. Apple poinformowało wtedy twórców, że mają jeszcze pół roku "zwolnienia" z dodatkowych opłat, braku konieczności korzystania z wewnętrznych systemów płatności. Termin ten również dotyczy aplikacji pozwalających na tworzenie kont. Początkowo firma stała na stanowisku, że wdrożenie mechanizmów szybkiego usuwania konta bezpośrednio z poziomu aplikacji wiąże się z pewnymi komplikacjami. Zdecydowała więc wydłużyć pierwotny termin. Jednak nie można robić tego w nieskończoność. Również 30 czerwca jest ostateczną datą na wprowadzenie zmian.

Apple długo szło na rękę twórcom aplikacji. Ostateczny termin na wprowadzenie zmian już niedługo

Tego typu aplikacje już od przyszłego miesiąca zobligowane będą do zaoferowania użytkownikom łatwiejszych sposób usuwania kont. Jeśli korzystacie z apek pobieranych w App Store, które działają po stworzeniu konta, z pewnością zaobserwowaliście, że znalezienie możliwości usunięcia tego konta nie jest łatwe. Często wiąże się to z przeczesywaniem ustawień w poszukiwaniu odpowiedniej opcji. Niektórzy twórcy w ogóle na to nie pozwalają i możliwość rezygnacji z konta trzeba szukać np. na stronie internetowej. To zmieni się 30 czerwca. Apple przypomina:

Opcja usuwania konta powinna być łatwa do znalezienia w aplikacji.

Jeśli aplikacja oferuje usługę "Sign in with Apple", musi również korzystać z API REST, które po usunięciu konta wycofuje tokeny użytkownika.

Niewystarczające jest udostępnienie jedynie możliwości tymczasowego wyłączenia lub dezaktywacji konta. Użytkownicy powinni mieć możliwość usunięcia konta wraz ze swoimi danymi osobowymi.

Jeśli aplikacje podlegają ścisłym regulacjom mogą być zapewnione dodatkowe kroki w celu potwierdzenia i ułatwienia procesu usuwania konta.

Apple podkreśla także, że twórcy muszą przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji o koncie użytkownika oraz obsługi usuwania kont. Obejmuje to przestrzeganie lokalnych przepisów prawa w różnych krajach lub regionach.