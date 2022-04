WWDC 2022 oficjalnie. Wiemy kiedy odbędzie się konferencja Apple!

WWDC to konferencja Apple skupiająca się przede wszystkim na oprogramowaniu. I choć w przeszłości zaprezentowano tam już nowe urządzenia, to nie one są w centrum zainteresowania. To właśnie na WWDC pracownicy giganta z Cupertino chwalą się nowościami które spotkają ich oprogramowanie: iOS, iPadOS, macOS, watchOS oraz tvOS!

WWDC 2022 — konferencja już na początku czerwca

W tym roku WWDC również pozostanie w formie cyfrowej. Apple trzeci rok z rzędu rezygnuje z organizacji konferencji na żywo, co dla wszystkich programistów prawdopodobnie nie jest dobrą wiadomością — networking i wymiana doświadczeń na żywo to zupełnie inny poziom (nie wspominając już o zabawie i gwiazdach, które można spotkać na tamtejszych koncertach po najważniejszym Keynote ;). Wyjątkiem od reguły będzie jeden dzień dla uczniów i twórców, którzy 6 czerwca będą mogli spotkać się w Apple Parku. Na tę chwilę jednak nie znamy jeszcze szczegółów związanych z tą częścią imprezy - takowe mają trafić na stronę w nadchodzących tygodniach.

Nowe wersje oprogramowania - oby bardziej dopracowane, niż w ostatnich latach

Trudno w ostatnich latach ukryć rozczarowanie podejściem Apple do oprogramowania. Regularnie słychać to o bardziej, to o mniej, irytujących błędach z nim związanych. Mam cichą nadzieję, że tym razem uda się uniknąć większych wpadek, a cały szereg systemów będzie bardziej dopracowany już w dniu premiery — a nie kilka miesięcy później, jak mają to ostatnio w zwyczaju. Nie ukrywam też, że chętnie zobaczyłbym jakieś bardziej rewolucyjne zmiany w iPadOS, które pozwoliłyby mu na multitasking z prawdziwego zdarzenia, a a nie tylko jego namiastkę, jak ma to miejsce obecnie.

WWDC 2022 - kiedy odbędzie się konferencja?

W tym roku WWDC zaplanowane zostało w dniach 6-10 czerwca. Jeszcze zbyt wcześnie by rozprawiać na temat dokładnych godzin najważniejszych prezentacji. Na miejscu wszystkich zainteresowanych prawdopodobnie (polskie) godziny wieczorne 6 czerwca bym sobie zaznaczył w kalendarzu na czerwono, bo klasyką gatunku jest rozpoczynanie imprezy z pompą — aby w kolejnych dniach móc szkolić i dyskutować na temat zaprezentowanych nowości z inżynierami i programistami z całego świata.