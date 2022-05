Apple uchyla rąbka tajemnicy o iOS 16. Pierwsza lista nowości

Tej jesieni pojawią się cztery różne smartfony z serii iPhone 14, a wraz z nimi duża aktualizacja systemu przeznaczonego dla telefonów z nadgryzionym jabłkiem na pleckach. Gigant z Cupertino wprowadzi przede wszystkim mnóstwo funkcji ułatwień dostępu, szczególnie dla osób niepełnosprawnych - jak przyznaje firma na swojej stronie, aktualizacja pomoże w “nawigowaniu, łączeniu się i pełnym wykorzystaniu produktów Apple”.

Apple Watch będzie w pełni dostosowany do niepełnosprawnych użytkowników

Przede wszystkim, pojawi się funkcja Apple Watch Mirroring, która całkowicie rozwiąże wszystkie problemy użytkowników niepełnosprawnych fizycznie. Mirroring pozwala sterować Apple Watchem przy pomocy swojego iPhone'a poprzez sterowanie głosowe czy Switch Control. Funkcja ta wykorzystuje kombinację sprzętu i oprogramowania, w tym - jak możemy przeczytać - „zaawansowania oparte na AirPlay”. Pozwoli to zdecydowanie łatwiej uzyskać dostęp do wszystkich badań z sensorów smartwatcha.

Źródło: Apple

To jednak nie jedyne ulepszenia Apple Watcha. Rozwinięty zostanie AssistiveTouch, czyli funkcja pozwalająca na korzystanie z zegarka bez konieczności dotykania jego ekranu, a poprzez wykonywanie pewnych gestów. Nowy update pozwoli na odebranie lub odrzucenie połączenia telefonicznego, odrzucenie powiadomienia, zrobienie zdjęcia, odtworzenie lub wstrzymanie multimediów oraz rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie treningu poprzez wykonanie gestu podwójnego uszczypnięcia.

Źródło: Apple

Wykrywanie drzwi, czyli nowa funkcja iPhone’ów i iPadów

Smartfony oraz tablety od Apple zostaną wzbogacone o funkcję wykrywania drzwi, która w znacznym stopniu może pomóc osobom niewidomym lub niedowidzącym. Urządzenie wykrywa wszystkie drzwi oraz informuje użytkownika, jak daleko się od nich znajduje i wskaże, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte. Co więcej, jeśli są zamknięte, to iPhone czy iPad podpowiedzą użytkownikowi, jak je otworzyć - z jakim rodzajem klamki mamy do czynienia, czy drzwi należy pociągnąć do siebie czy popchnąć, czy może złapać z jednej strony i zsunąć do boku.

Wykrywanie drzwi będzie również stanie odczytywać wszystkie znaki i symbole zawarte na i dookoła nich, takie jak numery pokoi, symbole wejść czy godziny otwarcia. Apple tłumaczy, że ​​funkcja ta wykorzystuje kombinację LiDAR, czyli aparatu iPhone'a lub iPada i uczenia maszynowego.

Źródło: Apple

Napisy na żywo. Wszędzie i zawsze

iOS 16 wprowadzi również funkcję napisów na żywo, co kierowane jest głównie do użytkowników niesłyszących i niedosłyszących. Funkcja generuje napisy z treści audio w czasie rzeczywistym - i nie tyczy się to tylko treści w internecie, ale obejmuje rozmowy FaceTime, a nawet rozmowy na żywo z drugą osobą przebywającą obok danego użytkownika.

Pozostałe funkcje, które zawitają do iOS 16

Apple ogłosiło jeszcze kilka nieco mniejszych nowości, które zawitają w najnowszym systemie operacyjnym tej jesieni. Voice Over, czyli funkcja będąca czytnikiem ekranu Apple dla niewidomych i niedowidzących, otrzyma obsługę ponad 20 dodatkowych języków (w tym ukraińskiego, bułgarskiego czy katalońskiego). Pojawi się również Siri Pause Time, które będzie przeznaczone dla użytkowników z zaburzeniami mowy. Ta nowość umożliwi dostosowanie czasu oczekiwania Siri przed odpowiedzią na zadawane pytanie.

Sterowanie głosowe zostanie również rozbudowane o możliwość dyktowania litera po literze, w celu złożenia własnego słowa. Do tego pojawi się jeszcze Buddy Controller, czyli funkcja, która pozwoli poprosić drugą osobę o pomoc w jakiejś grze. Wprowadzone zostanie także rozpoznawanie dźwięku, pozwalające na dostosowanie unikalnych dźwięków charakterystycznych dla danej osoby, a także Apple Books - aplikacji zyskującej nowe motywy i zezwalającej na dostosowywanie w postaci pogrubienia tekstu czy dostosowywania odstępów między wierszami, znakami i wyrazami.

Źródło: Apple

Należy przyznać, że Apple w świetny sposób wykorzystuje swoje możliwości w celu zwiększeniu komfortu życia osób niepełnosprawnych. Wszystkie przedstawione funkcje są świetnymi nowościami, które z pewnością będą przez wielu użytkowników wykorzystywane na co dzień.

Źródło: Apple