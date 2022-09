iOS 16.1 beta 1 - system w wersji testowej, który został udostępniony deweloperom i wszystkim chętnym (w ramach otwartych testów - public beta) w zeszłym tygodniu rozszerza udostępnioną w iOS 16 możliwość wyświetlania procentowego poziomu naładowania baterii w iPhone'ach z notchem. Pierwotnie, funkcja ta ograniczona była do kilku modeli telefonu i nie można było z niej korzystać na iPhonie 11, Xr, 12 mini i 13 mini. Teraz to się zmienia. Sprawdziłem jak wygląda to na mojej "jedenastce" i muszę przyznać, że wizualnie nie wygląda to najlepiej i wolę poprzedni widok.

Wczoraj wieczorem Apple wypuściło wersję beta 2, która jeszcze bardziej modyfikuje wyświetlanie informacji o baterii na pasku stanu. Użytkownicy iPhone'ów krytykowali nowe rozwiązanie podnosząc kwestie, że stan baterii z wyświetlanym procentowym poziomem naładowania jest mało czytelny. Bez względu na to czy telefon się ładuje, czy nie - ikona baterii jest "pełna" i tylko kolor lub liczba wyświetlana na niej wskazuje, jak w rzeczywistości wygląda naładowanie baterii. A to w wielu przypadkach nie zdaje egzaminu. Przykładowo: patrząc na telefon z oddali, przezroczyste lub białe procenty zlewają się z tłem i trudno jest ocenić rzeczywisty poziom. To zmienia się wraz z iOS 16.1 beta 2.

Udostępniona właśnie aktualizacja wprowadza dalsze modyfikacje w wyświetlaniu poziomu naładowania baterii na pasku stanu. Tym razem ikona baterii jest animowana i zmienia się w zależności od tego czy spada procent ładowania, czy też jest podłączona do ładowarki. Tym razem nie zamieszczę swoich zrzutów - wstrzymuję się z aktualizacją oprogramowania do bardziej stabilnej wersji. Zamieszczam więc zrzuty, które umieścił serwis 9to5Mac, który pokazuje, jak w iOS 16.1 beta 2 wygląda informacja o baterii na pasku statusu.

iOS 16.1 beta 2. Apple kombinuje z informacją o baterii na pasku stanu

Widać, że Apple nie do końca wie, w jakim kierunku iść z niektórymi fragmentami interfejsu. Bo nie tylko procent baterii jest słabo przemyślany. Podobnie jest w przypadku innych elementów, które w nowej wersji systemu zyskały dodatkowe możliwości. iOS 16 wprowadza możliwość całkiem daleko idących zmian na ekranie blokady. Lepsze tapety, widżety, efekty portretowe i dostosowanie kolorystyki tekstów i ikon. Brzmi fajnie, jednak i tu jest problem. Wystarczy zmienić domyślną biel na któryś z niestandardowych kolorów, by przekonać się, że nie wszystkie elementy ekranu blokady zmieniają swój kolor - zerknijcie na zamieszczony poniżej zrzut ekranu.

Nie wiem czy to celowe działanie, czy też przeoczenie tego "problemu". Jednak niedopatrzenia ze strony programistów i osób odpowiedzialnych za tworzenie spójności w interfejsie graficznym iOS spotykane są często i nawet zapewnienia, ze strony Apple, że zmienia podejście do rozwoju systemu, nie zdają egzaminu. Nie wspominając o tym, że iOS 16 i iOS 16.1 w wersji beta przynosi dodatkowe błędy i utrudnienia. Wystarczy wspomnieć opisywane przez nas problemy z "trzęsącymi" się aparatami iPhone'a 14 Pro w aplikacjach społecznościowych i uporczywe powiadomienia o wklejaniu ze schowka. Apple obiecało, że w przyszłym tygodniu rozwiąże dziwne zachowanie aparatów. Problematyczny schowek również będzie naprawiony przy okazji jednej z późniejszych aktualizacji.