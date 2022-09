iOS 16.1 z pierwszą betą. Co przynosi aktualizacja?

iOS 16 wprowadza niemałą rewolucję na iPhone'ach. Przynajmniej jeśli chodzi o ekran blokady. Apple oddaje w ręce użytkowników możliwość dostosowania jego wyglądu - i to nie tylko tapety. Widżety, dodatkowe informacje, czcionki i ciekawe efekty. Choć możliwości jest sporo, wciąż brakuje mi nieco bardziej zaawansowanych opcji. A wraz z przybyciem widżetów od firm zewnętrznych, jak np. od Google, jeden rząd przeznaczony na dodatkowe ikony to zdecydowanie za mało. Apple zapewne z czasem umożliwi dodawanie ich większej liczby, jednak nie nastąpi to w iOS 16.1 - systemu, który trafił właśnie do testów. Co wprowadza ciekawego?

iOS 16.1 rozszerza udostępnioną w iOS 16 możliwość wyświetlania procentowego poziomu naładowania baterii w iPhone'ach z notchem. Pierwotnie, funkcja ta ograniczona była do kilku modeli telefonu i nie można było z niej korzystać na iPhonie 11, Xr, 12 mini i 13 mini. Teraz to się zmienia. Sprawdziłem jak wygląda to na mojej "jedenastce" i muszę przyznać, że wizualnie nie wygląda to najlepiej i wolę poprzedni widok.

iOS 16.1 wprowadza też wsparcie dla Mater i odpowiednią zakładkę w ustawieniach, gdzie w przyszłości będzie można zarządzać podłączonymi urządzeniami. To standard łączności dla inteligentnego domu, który pozwala zintegrować ze sobą wiele inteligentnych akcesoriów opartych na różnych platformach. Jest on zgodny z urządzeniami ponad 200 firm. Od Amazon, Apple, poprzez Google, Connectivity Standards Alliance czy Samsung.

W systemie pojawiły się też ciekawe funkcje związane z ładowaniem baterii. Funkcja "Ładowanie czystą energią" przeznaczona jest na ten moment dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych sprawia, że iPhone będzie próbował zmniejszyć ślad węglowy, ładując baterię, gdy dostępna jest bardziej czysta energia. Dodatkowo, iPhone analizować ma zwyczaje dotyczące ładowania i dzięki temu może zaplanować ukończenie pełnego ładowania, gdy będzie to potrzebne.

iOS 16.1 z pierwszą betą. Testy trwają

A co jeszcze ciekawego pojawiło się w iOS 16.1? To m.in. możliwość całkowitego usunięcia aplikacji Wallet, co ma być odpowiedzią na krytykę niektórych rządów, że Apple narzuca jedyny sposób płatności, łatwiejsze ustawienie tapety na ekranie domowym, wsparcie dla API Live Activities, oraz lekkie zmiany w oknie narzędzi, które pojawia się przy wykonywaniu zrzutów ekranu.

Aktualizacja iOS 16.1 beta 1 jest już dostępna do pobrania dla deweloperów oraz wszystkich tych, którzy są chętnie do testowania oprogramowania w ramach tzw. public beta. Stabilna wersja prawdopodobnie udostępniona będzie wraz z iPadOS 16, który został opóźniony do połowy października i zapewne zadebiutuje wraz z wersją 16.1. Apple potwierdziło, że musi jeszcze trochę dopracować nad systemem przeznaczonym dla iPadów - w szczególności nad funkcją rozszerzonej wielozadaniowości "Stage Manager":

Stage Manager to ułatwienie w pracy wielozadaniowej. Pozwala ustawiać dowolną wielkość okna apki i, po raz pierwszy na iPadzie, w jednym widoku pokazuje wiele nakładających się okien

Funkcja ta trakcie testów beta nie do końca zdawała egzamin i Apple potrzebuje nieco więcej czasu by ją dopracować. Niewykluczone też, że firma rozszerzy ją na inne modele iPadów. Obecnie, Stage Manager zarezerwowane jest wyłącznie dla iPada Air (5. generacji), iPada Pro 12,9 cala (5. generacji) i iPada Pro 11 cali (3. generacji). W październiku spodziewana jest również premiera odświeżonego, podstawowego iPada. Czy i on otrzyma tę funkcję? Przekonamy się w przyszłym miesiącu.