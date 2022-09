Lepsze aparaty = lepsza jakość? To zależy

Modele Pro z nowej linii smartfonów giganta z Cupertino mają dużo lepszy aparat niż poprzednik z zeszłego roku. Podstawowy obiektyw (szerokokątny, 26mm, f/1.6) oferuje aż 48 MP, a pozostałe dwa, czyli ultraszerokokątny, 13mm, ze światłem 2.4 oraz tele, 52mm ze światłem 2.0, to matryce 12 MP. Więcej informacji na temat aparatów oraz przede wszystkim jakości samych zdjęć znajdziecie w tekście Kamila Świtalskiego, który spędził już trochę czasu z iPhonem 14 Pro Max.

Jak się jednak okazało, nie wszyscy byli gotowi na taką zmianę ze strony Apple. iPhone 14 Pro i Pro Max ma spore problemy i zrobienie zdjęć z poziomu takich aplikacji jak Instagram, TikTok czy Snapchat jest niemożliwe, co spowodowane jest… drżeniem aparatu, który dodatkowo wydaje głośne i... dość przerażające dźwięki.

Użytkownicy są przerażeni. Telefon brzęczy i się trzęsie

Zaaferowani posiadacze telefonu od razu poruszyli sprawę na Twitterze i Reddicie - okazuje się, że jest to bardzo częsta przypadłość. Co jednak ciekawe, podczas korzystania ze zwykłej, wbudowanej aplikacji aparatu, nie ma absolutnie żadnego problemu. Ten pojawia się wyłącznie w aplikacjach zewnętrznych firm.

Nie jest wiadome jednak, gdzie dokładnie leży problem, chociaż najprawdopodobniej jest to kwestia czysto software’owa. Aplikacje tych firm zwyczajnie nie zostały przystosowane do zmian w aparacie - i najprawdopodobniej zostanie to naprawione w przyszłych aktualizacjach wspomnianych wcześniej social mediów.

Niektórzy użytkownicy martwili się o kwestię hardware’ową - dźwięki wydawane przez aparat są w istocie przerażające (jak możecie usłyszeć w tweecie zamieszczonym powyżej). Nie było jednak na razie żadnych głosów dotyczących tego, żeby jakikolwiek aparat miał się przez to zepsuć - chociaż problem powinien zostać jak najszybciej naprawiony.

