To mnie wkurza w iOS 16. Apple, napraw to proszę

iOS 16 ma bardzo irytującą funkcję, której nie da się wyłączyć. Jeśli często kopiujecie rzeczy do schowka, z pewnością i was irytuje powiadomienie, w którym Apple pyta czy rzeczywiście chcemy coś z niego wkleić.

Praca w ekosystemie Apple zawsze była dla mnie wygodna - w szczególności, gdy mogłem przenosić pracę z jednego urządzenia na drugie, bez większego wysiłku. Szukam informacji na iPhonie, kopiuję interesujący mnie fragment do schowka, wklejam go na komputerze Mac. I tak w obie strony. Do tej pory nie miałem żadnego problemu z przenoszeniem informacji między aplikacjami - pojawiało się jedynie niewielkie okno powiadomienia, że taka sytuacja ma miejsce. To zmieniło się wraz z najnowszej aktualizacją oprogramowania iOS.

iOS 16 w stabilnej wersji zadebiutował w zeszłym tygodniu. System wprowadza sporo nowości, w tym całkowicie przeprojektowany ekran blokady wykorzystujący dodatkowe możliwości niegasnącego ekranu (AOD) z iPhone'a 14 Pro. To także wiele mniejszych zmian, które m.in. mają wpływać na bezpieczeństwo użytkowników. Apple chyba jednak zapomniało, że korzystanie z iPhone'a ma być wygodne. Bo o wygodzie, gdzie co kilkanaście/kilkadziesiąt minut wyświetla mi się okienko pytające mnie czy chce coś wkleić ze schowka, mowy nie ma.

To, że iPhone potrafi kopiować informacje do schowka, nie jest żadną nowością - w końcu funkcja ta dostępna jest od czasów systemu iPhone OS 3.0 z 2009 r., który zadebiutował wraz z iPhonem 3GS. Dziś każdy z tego korzysta - bez względu na system czy urządzenie. Wygodne kopiowanie np. tekstu i obrazu z jednej aplikacji i wklejenie jej do innej - bez konieczności tworzenia kopii plików, itp. Szybko i sprawnie. Nie w iOS 16. Apple za wszelką cenę stara się nam wmówić, że ze względu na nasze bezpieczeństwo, będzie utrudniało nam życie.

Wklejanie ze schowka w iOS 16. Czy chcesz na to zezwolić?

Bo o ile rozumiem powiadomienie, że jakaś aplikacja chce wkleić coś ze schowka, tak kompletnie nie rozumiem konieczności każdorazowego wyświetlenia okna, na które muszę zareagować wybierając jedną z dwóch opcji. A tak właśnie jest obecnie. W przypadkowych miejscach iPhone pyta nas czy rzeczywiście chcemy coś wkleić z innej aplikacji. I to za każdym razem. Nie ma możliwości zapisania ustawień, nie ma też jak sprawić, by aplikacje, nawet te wbudowane, nie pytały o to za każdym razem. Początkowo myślałem, że to kwestia bety iOS 16 i może twórcy aplikacji muszą je zaktualizować. Nic z tych rzeczy. Na stabilnym systemie jest dokładnie tak samo. I to również w aplikacjach Apple.

Licząc na to, że to tylko przejściowe problemy zainstalowałem nawet publiczną wersję beta iOS 16.1 mając nadzieję, że Apple pozwoli na zarządzanie tymi dodatkowymi i bardzo uciążliwymi opcjami bezpieczeństwa. Niestety, przeszukując Ustawienia w poszukiwaniu jakiegoś przełącznika, niczego nie znalazłem. Niestety, Apple usilnie stara mi się wmówić, że wie lepiej, co jest dla mnie dobre i za każdym razem będzie mnie pytało czy jestem pewny swojego zachowania.

Zastanawia mnie teraz kiedy Apple wpadnie na pomysł przeniesienia tych ograniczeń na macOS. Wyobrażam sobie, że w trosce o moje bezpieczeństwo, będę stale informowany o tym, jak niebezpieczne może być kopiowanie i wklejanie tekstu, obrazów czy innych przechowywanych tymczasowo w schowku informacji. Kompletnie nie rozumiem tego ruchu. I na szczęście nie jestem w tym osamotniony. W sieci znaleźć można same krytyczne komentarze na temat tego ograniczenia. Liczę więc, że Apple posłucha użytkowników i przy okazji kolejnej aktualizacji wyrzuci ten pomysł do kosza.