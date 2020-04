Facebook uruchamia nowy komunikator w przeglądarce. To… Instagram

Wiadomości na Instagramie to nic nowego. W aplikacji mogliśmy z nich swobodnie korzystać od dawna. Od dzisiaj (10 kwietnia) możemy również swobodnie używać komunikatora przez przeglądarkę internetową. Wcześniej Instagram oferował głównie przeglądanie w ten sposób zdjęć, teraz zniknęło kolejne ograniczenie. Sama funkcja jest testowana już od stycznia. Dostęp do niej mieli tylko wybrani użytkownicy. Teraz otrzymali ją wszyscy.

Instagram uruchamia komunikator w przeglądarce

*Sliding into your DMs* Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv — Instagram (@instagram) April 10, 2020

Osoby, które korzystają dużo z Instagrama, na pewno się ucieszą. Chodzi tu zarówno o codziennych użytkowników, dla których to po prostu ulubiony portal społecznościowy, ale i tych, którzy prowadzą konta zweryfikowane. Marki, gwiazdy czy po prostu agencje reklamowe będą miały ułatwione zadanie. Możliwość kontrolowania wiadomości zarówno przez telefon jak i przeglądarkę internetową z pewnością okaże się przydatna i często używana. Odpowiadanie na dziesiątki czy setki wiadomości dziennie przez klawiaturę komputera czy laptopa, a nie telefonu, po prostu bywa łatwiejsze. Istotny jest też po prostu sam wybór. Można korzystać z jednej opcji rzadko, ale dobrze jest wiedzieć, że w ogóle można, prawda?

Mark Zuckerberg już od dłuższego czasu nie ukrywa, że obecnie stawia na rozwój takich aspektów jak właśnie prywatne wiadomości, grupy i relacje (stories). Twierdzi, że to najszybciej rozwijające się obszary komunikacji online. Kto jak kto, ale on przecież nie mógłby zostać w tyle, kompletnie ignorując trendy, prawda? Jego platformy same je w pewien sposób wyznaczają. Oczywiście wszyscy uprawnieni do wypowiada się w imieniu firmy wciąż podkreślają, że bardzo ważna jest dla nich prywatność użytkowników i wciąż pracują nad tym, aby zorientować na nią komunikację. Liczy się szyfrowanie i dobre samopoczucie klientów. To, czy klienci w to wierzą, to inna kwestia.

