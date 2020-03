Aktualnie funkcja ta jest rozwijana i wewnętrznie testowana przez Facebooka, co potwierdzili przedstawiciele zespołów pracujących nad Messengerem w rozmowie z serwisem Techcrunch. Nie wiemy, czy i kiedy firma zdecyduje się udostępnić szerzej tę nowość, tym bardziej w aktualnych okolicznościach, ale myślę, że to zdecydowanie mogłaby być wartość dodana komunikatora Facebooka.

Do dziś pamiętam, że czat i Messenger informowały o tym, czy drugi użytkownik korzysta z komunikatora na komputerze czy na telefonie, ale po pewnym czasie wycofano się z tego. Podobny los spotkał funkcję znajomi w okolicy na Facebooku, która wysyłała powiadomienia, gdy inni użytkownicy znaleźli się niedaleko nas – mogło to doprowadzić do serii niezamierzonych, spontanicznych i pozytywnych spotkań, ale jednocześnie na pewno wprawiło wiele osób w zakłopotanie, ze względu na brak ochoty na spotkanie.

Po

Jestem szczerze ciekaw, jak funkcja automatycznych statusów na Messengerze sprawdzałaby się na co dzień, ale pozostaje nam tylko uzbroić się w cierpliwość i wyglądać nie tylko wdrożenia nowości przez Facebooka, ale i poprawy ogólnej sytuacji, by móc w pełni (d)ocenić tego rodzaju nowinkę.

Źródło i grafiki: Techcrunch