Jeśli ostatnio było za mało złych decyzji ze strony Mety w sprawie Instagrama, to mamy kolejne wieści, które nie napawają optymizmem.

Meta sama robi wszystko, żeby wykończyć Instagram

Afery dotyczące Instagrama, niezadowolenie społeczności i absurdalne momentami decyzje Mety chyba nigdy się nie skończą. Meta w ostatnim czasie nie ma najlepszego okresu w swoim życiu - Zuckerberg inwestuje miliardy dolarów w metaverse, a efektów tej pracy nie widać, anulowana jest masa projektów na każdym kroku, inwestorzy coraz bardziej przestają ufać Mecie, a jej wartość leci na łeb na szyję. Odpowiednie zarządzanie Instagramem mogłoby być sporą pomocą w tym trudnym czasie i rzeczą wręcz zbawienną - ale nie wszyscy to rozumieją.

Najpierw wprowadzenie Rolek, potem promowanie ich na tak wielką skalę, że profile publikujące wyłącznie zdjęcia przestały na siebie zarabiać, później wielka zmiana na TikToka 2.0 i nowy wygląd aplikacji, który był tak tragiczny, że Meta wycofała się z tej decyzji - ale dopiero po kilku dniach, kiedy swoje niezadowolenie i oburzenie w sieci ogłosili celebryci. Kiedy kurz opadł, Meta zaczęła testować jeszcze większą ilość reklam na swojej platformie, czym skutecznie ponownie wywołała gniew wśród użytkowników.

Wielka porażka i prawdopodobnie jeden z ostatnich dzwonków, żeby utrzymać zaufanie użytkowników. Co wtedy robi Meta? Zaczyna wprowadzać zapowiadaną funkcję sprzedaży tokenów NFT. Doskonały moment na wmieszanie blockchaina do swojej platformy społecznościowej, prawda?

Na Instagramie będziecie mogli kupić tokeny NFT. Super, ale po co?

Jak Meta zapowiadała, tak zrobiła. Firma, na której czele stoi Mark Zuckerberg, oficjalnie ogłosiła, że rozpoczyna testy sprzedawania tokenów NFT. Przy okazji Instagram rozszerza opcje promowania tokenów opartych na blockchainie, a kupowanie ich zostało już udostępnione wybranym twórcom ze Stanów Zjednoczonych. Meta zalicza to jako jeden ze sposobów na zarabianie z platformy dla twórców contentu.

Tokeny NFT na Instagramie będą opierać się na blockchainie Polygon. Co z NFT, które już kupiliście? Meta ogłosiła, że możecie chwalić się swoimi tokenami z blockchaina Solana i portfela Phantom. Ponadto, niektóre dane z OpenSea również będą dostępne na platformie społecznościowej Mety.

Źródło: Meta

NFT to jeden z elementów zarabiania na Instagramie. Czy na pewno tego potrzebowaliśmy?

Meta już od jakiegoś czasu starała się stworzyć więcej sposobów na zarabianie dla twórców treści. Z tego względu została udostępniona rozbudowana wersja trybu profesjonalnego, w której pojawiła się system “napiwków” w postaci wirtualnej waluty Stars. Do tego oglądając Rolkę danego twórcy, będziemy mogli wysłać mu gift w postaci określonej kwoty pieniędzy, którą kupimy za wspomniane wcześniej “gwiazdki”.

Nie da się ukryć, że cały system prezentów to absolutne podążanie za trendami rozpoczętymi przez TikToka - więc Meta dalej nie wyleczyła się z obsesji na punkcie chińskiego giganta, który na przestrzeni ostatnich lat stał się globalnym fenomenem. Nie jest to szczególnie zaskoczenie, jednak nadal ciężko nie odnieść wrażenia, że firma, do której należy Instagram, cały czas jest zagubiona i nie ma pomysłu na dalszy rozwój.

Źródło: Depositphotos

Szef Instagrama, Adam Mosseri, przyznał jakiś czas temu, że Meta nie postrzega już Instagrama jako aplikacji do zdjęć, a jako aplikację rozrywkową. Mam wrażenie, że to był właśnie największy błąd - bo z wyjątkowej aplikacji, której wall był idealnie spersonalizowany i wyświetlał dokładnie takie zdjęcia, jakie chcemy oglądać, powstał miks poprzedniej tożsamości platformy społecznościowej z ogromną ilością tiktokowych Rolek, Relacjami i tysiącem zbędnych pomysłów - na przykład marketu NFT. Szkoda.

Źródło: Meta

Stock Image from Depositphotos