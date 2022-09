Instagram niczym kameleon. Najpierw udaje TikToka, a teraz… Twittera?

Instagram cały czas szuka swojej tożsamości - i zdaje się, że znowu jest to nietrafiony pomysł.

Instagram już dawno przestał być platformą do zdjęć… niestety

Instagram od zawsze był platformą do zdjęć - w końcu właśnie taka była idea tego portalu, co było jego ogromną zaletą. Jedno z niewielu social mediów, które pozwalało na przeglądanie w ciszy wybranego kontentu i idealne dopasowanie tablicy pod swoje potrzeby. W bardzo prosty sposób, dodatkowo - wystarczyło odpowiednio rozdać followy i przeglądać interesujące nas hashtagi.

Niestety, lecz plan Mety jakiś czas temu drastycznie się zmienił - i jak Stories na podstawie Snapchata były udanym pomysłem, tak Rolki naśladujące TikToka są prawdziwą plagą i czymś, co wywołało w sieci ogromne oburzenie.

Źródło: Depositphotos

Rolki wszystkim odbiły się czkawką. Instagram wycofał się z jednej decyzji, ale to nie koniec dziwnych pomysłów

Rolki były solą w oku zarówno dla użytkowników, jak i twórców. Wchodząc na Instagram chcę przeglądać zdjęcia, a nie vertical video kopiowane z chińskiej aplikacji. W przypadku twórców contentu wyglądało to dużo gorzej, bowiem zwyczajnie musieli się dostosować do obecnych trendów - rolki były promowane przez Metę na potęgę, a zdjęcia zwyczajnie zaginęły. W pewnym momencie Instagram wprowadził całkowicie nową stronę główną, która do złudzenia przypominała wspomnianego już wielokrotnie TikToka - w związku z licznymi protestami w internecie po kilku dniach całość została wycofana… lub zamrożona na jakiś czas.

Teraz jednak Meta wpadła na nowy pomysł. Instagram testuje możliwość… publikowania postów. Nie takich ze zdjęciem, jak do tej pory - po prostu post tekstowy, jak na przykład na Twitterze. Dodając taką notkę, obserwujący nie dostaną powiadomienia. Całość będzie widoczna, podobnie jak relacje, przez 24 godziny - i w tym czasie ludzie będą mogli odpowiedzieć na posta przez wiadomość prywatną.

Źródło: XDA

Posty mają przyjąć formę krótkich notek dla obserwujących

Według informacji podawanych przez XDA i TechCrunch, posty będziemy mogli udostępniać bliskim znajomym lub obserwującym, którym my również daliśmy follow. Notki będą ograniczone do 60 znaków, więc nie będzie możliwości rozpisania się.

Można zatem przypuszczać, że całość będzie bardziej sposobem na wyznaczenie aktualnego statusu dla najbliższych osób. Cała idea jest dość niezrozumiała i osobiście nie do końca widzę dla niej zastosowanie, pod jakimkolwiek względem.

Źródła: XDA, TechCrunch