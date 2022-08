Instagram staje się nieznośny. Gniew użytkowników może przekroczyć granice

Uwielbiałem Instagrama. To było miejsce, gdzie mogłem być w miarę na bieżąco z tym, co robią moi znajomi, co publikują firmy, strony i wydawnictwa, które śledzę, a także szukałem tam inspiracji do swoich działań. To wszystko dobiega końca, bo aktywności znajomych nie widzę, każdy profil chce zdobyć uwagę publikując (w większości durne i powtarzalne) rolki, a osoby kreatywne odchodzą lub rozważają odejście. Adam Mosseri, szef Instagrama, zapewnia, że platforma będzie reagować na krytykę, ale z drugiej strony mówi, że zwrot ku wideo jest nieunikniony, więc Instagram musi reagować.

Widać to jak na dłoni, ale wcześniej bardzo udanie i z pomysłem skopiowano Snapchata implementując Relacje w aplikację, więc użytkownicy do nich przywykli i je polubili. Z Rolkami sytuacja jest coraz gorsza, bo co poniektórzy przygotowują rolki z samymi zdjęciami, byle tylko dotrzeć do odbiorców. Gdzie fotografowie i osoby kreatywne albo szukające inspiracji powinny się skierować? Co czeka Instagrama? Rozmawialiśmy w najnowszym odcinku podcastu Po Godzinach. Zapraszamy: Konrad Kozłowski i Kamil Świtalski.

Instagram i social media są coraz gorsze?

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: