Instagram z gigantyczną karą. Grzywna wynosi 405 mln euro

Insgaram nie ma dobrego okresu. Problemy z niezadowoleniem użytkowników zniechęconych zmianami w aplikacji to nie koniec. Irlandia po przeprowadzeniu dochodzenia nakłada karę 405 mln euro na serwis.

Sprawa ta dotyczy tego, w jaki sposób Instagram zarządza danymi młodszych użytkowników. Dochodzenie rozpoczęło się w 2020 roku i skupiło się na użytkownikach w wieku 13-17 lat, którym zezwolono na prowadzenie biznesowych kont. To ułatwiało publikację numeru telefonu i/lub adresu e-mail użytkownika. "Instagram zaktualizował swoje ustawienia ponad rok temu i od tego czasu udostępnił nowe funkcje, aby zapewnić nastolatkom bezpieczeństwo i prywatność informacji" - przekazał rzecznik Meta agencji Reuters.

Źródło: Depositphotos

Co więcej, Instagram planuje odwołać się od tej grzywny, ale na szczegóły dochodzenia i podjętej decyzji musimy zaczekać do przyszłego tygodnia, gdy będą opublikowane wszelkie detale. "Podjęliśmy naszą ostateczną decyzję w zeszły piątek i zawiera ona grzywnę w wysokości 405 milionów euro" - przekazał Irlandzki Komisarz Ochrony Danych (DPC). Instagram nie zgadza się ze sposobem naliczenia grzywny i uważnie analizuje decyzję - donosi Reuters. To nie jedyna trudna sytuacja dla Meta - firmy matki dla Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Na tę ostatnią aplikację nałożono w zeszłym roku karę w wysokości 225 mln euro za niezgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi danych z 2018 roku.

Za tydzień okaże się więc, do jakich konkretnie wniosków doszli urzędnicy w Irlandii i w jaki sposób Instagram będzie starał się odpowiedzieć na stawiane zarzuty. To nie tylko kwestia pieniędzy, ale też wizerunkowa, ponieważ Instagram chce być postrzegany jako przyjazna młodym użytkownikom platforma, a takie informacje na pewno temu nie służą.

Źródło: Reuters