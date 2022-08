Instagram skopiuje kolejny pomysł konkurencji? Ślady w kodzie sugerują, że to tylko kwestia czasu

Myśleliście że Instagram skopiował już wszystkie pomysły? No co wy, przecież stale na świecie są kreatywni twórcy, którymi można się "zainspirować".

O tym że włodarze Meta nie mają żadnych granic w kopiowaniu pomysłów konkurencji chyba nikogo przekonywać nie trzeba. Na oczach milionów użytkowników skopiowali pomysły Snapchata i wrzucili je do swoich aplikacji, czyniąc wielkim sukcesem. Wielu już pewnie nie pamięta że rzeczy takie jak Relacje były niegdyś wyróżnikiem komunikatora z duszkiem właśnie, a później poczęstował się nimi... w sumie każdy. Z TikTokiem nie idzie im tak łatwo - podjęli już co najmniej kilka prób, bez skutku. Liczą że zmiana algorytmu na Instagramie na taki promujący przede wszystkim wideo coś w temacie zmieni, ale jako regularny użytkownik platformy obserwuję raczej odpływ użytkowników do konkurencji, niż chęć uczestniczenia w tym cyrku. Teraz, jak informuje Alessandro Pauuzzi, znany z regularnego dostarczania przecieków które znajdują później odzwierciedlenie w rzeczywistości, Meta obrała sobie za cel ostatnie szaleństwo internetu — serwis BeReal.

IG Candid ma doczekać się bezczelnej kopii BeReal — społecznościówki, w której nie chodzi o kreację a... bycie sobą

W internecie każdy może być każdym. Idealne życie kreowane w social mediach, fotografie podróżników economy robione ukradkiem w klasie biznes, chwalenie się nieswoimi gadżetami, retusz na potęgę — klasyka gatunku. Idea BeReal, w którym chodzi o naturalność i zwyczajne bycie sobą, zdejmowanie masek i pokazywania nas takich, jakimi naprawdę jesteśmy — okazała się być dla wielu internautów ciekawsza niż można się było spodziewać. Nie uszło to uwadze twórcom Instagrama, którzy... postanowili poczęstować się pomysłem na analogiczny serwis społecznościowy. Z Twitta zamieszczonego przez Paluzzi'ego wynika, że IG Candid miałby każdego dla przypominać nam o zrobieniu zdjęcia, które od razu trafi do naszych relacji. Bez filtrów, bez kombinacji, tu i teraz.

Opis funkcji którą odkrył w kodzie Alessandro brzmi... jak kopia 1:1 głównego założenia BeReal. Bijąca w ostatnich miesiącach rekordy popularności platforma też wysyła użytkownikom o losowej porze dnia powiadomienia, a ci mają sobie zrobić w ciągu dwóch minut symultanicznie zdjęcie głównym aparatem oraz selfie. Problemem (dla twórców oryginalnego pomysłu, rzecz jasna) może być to, że Instagram ma już miliony użytkowników — zaś tamci startują od zera. Oby nie skończyło się jak ze Snapchatem...