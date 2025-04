InPost straszy Allegro Amazonem

Szerzej te okoliczności nakreśliłem już Wam w swoim wpisie pod koniec marca: InPost w tarapatach - 16 tys. automatów paczkowych w Allegro Delivery.

Allegro Delivery: pomysłem na uniezależnienie się od InPostu

W dużym skrócie, od kilku lat Allegro nie jest po drodze z InPostem, głównie z uwagi na coroczne waloryzacje przez InPost kosztów dostępu do swojej infrastruktury logistycznej (Paczkomaty, punkty odbioru i kurierzy).

Stąd najpierw pomysł na stworzenie własnej sieci Allegro One (automaty paczkowe, punkty odbioru i kurierzy), a później na własną infrastrukturę logistyczną - Allegro Delivery.

Kluczem do sukcesu Allegro w Polsce,- jak wspominałem we wcześniejszym już tekście, jest usługa Allegro Smart!. Kosztuje ona 59,90 zł rocznie (teraz w promocji 39,90 zł) i zapewnia darmowe dostawy przy zamówieniach do automatów paczkowych i punktów odbioru za minimum 45 zł oraz 65 zł kurierem.

Sprzedawcy na Allegro, by móc oznaczać swoje oferty znaczkiem Allegro Smart!, muszą w metodach dostaw swoich produktów kupującym, zawrzeć wszystkie te oferowane w ramach Allegro Delivery. Tak więc są to automaty paczkowe, punkty odbioru i kurierzy Allegro One, DHL i Orlen Paczka.

Łącznie ta sieć dostaw liczy obecnie 26 000 automatów i punktów odbioru paczek, w tym 16 000 automatów. Można powiedzieć, że już są samowystarczalni — tyle Paczkomatów było pod koniec 2021 roku i dawały radę, a niektórzy już wtedy oceniali, że to za dużo jak na jeden kraj.

InPost: Wyjątkowe warunki dla klientów Amazon.pl

Teraz pojawia się ten komunikat od InPostu. W mojej ocenie nieprzypadkowo właśnie teraz.

Jakie to warunki ogłoszono w nim? Otóż zamówienia produktów na Amazon.pl złożone do 18:30, które dotrą do InPostu do 01:00, trafią do kupujących tego samego dnia.

Klasyczne D+1 i nie jest to żadna nowość. Z mojego doświadczenia, znajomych czy rodziny oraz z opinii w sieci wiem, iż od samego początku, na Amazon.pl nie było problemów z dostawami następnego dnia InPostem, nawet dla zamówień złożonych późnym wieczorem.

Skąd więc teraz ten komunikat? Kluczowa jest tu treść i termin, w tym krótkim komunikacie, najwięcej miejsca zajmują wypowiedzi przedstawicieli InPostu i Amazona. Przytoczę tylko tę od Amazona.

Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Country Leader Amazon.pl:

Szybkość i wygoda dostawy są bardzo ważne dla klientów Amazon.pl. W Polsce widzimy wzrost popularności programu Amazon Prime, który zapewnia darmowe i szybkie dostawy milionów produktów z naszego sklepu – bez minimalnej kwoty zamówienia, do domu, maszyny Paczkomat lub punktu odbioru.

Nie bez powodu, wspominana jest tu usługa Amazon Prime (kosztuje 49 zł rocznie) z zaznaczeniem, że obejmuje darmowe dostawy bez minimalnej kwoty zamówienia - pierwsza przewaga nad Allegro Smart!.

Drugą jest dodatkowa zawartość, a więc świetny i z imponującą zawartością w tej cenie, serwis streamingowy z filmami i serialami Amazon Prime Video czy Prime Gaming.

Widzimy tu więc ustawianie się w szranki, po jednej stronie Allegro Smart! z Allegro Delivery, a po drugiej Amazon Prime z InPostem.

A co by było gdyby…

To felieton, mogę więc teraz pozwolić sobie na gdybania, aczkolwiek z nie tak odległą perspektywą i nie tak oderwane od rzeczywistości. Nie jest tajemnicą, iż na pierwszą połowę maja Allegro zwołało konferencję prasową, zatytułowaną: Allegro Smart!, to więcej korzyści!

Tytuł zdradza, iż będzie to bogatszy pakiet. Nie znamy wprawdzie jego nowej zawartości, ale jeśli do InPostu dotarły przecieki i będzie to dajmy na to Netflix, MAX, Disney+ czy choćby SkyShowtime? Wówczas nie dziwi ten komunikat InPostu właśnie teraz, jeszcze przed konferencją Allegro.

Spytacie, a co to może obchodzić InPost? A jeśli okaże się dodatkowo, że po tej konferencji Allegro Smart! będzie obejmowało już tylko dostawy w ramach Allegro Delivery? To już się zrobi naprawdę ciekawie, prawda?.

Jedno jest pewne, Allegro ma coraz więcej argumentów w tej rywalizacji z InPostem i w negocjacjach cen może stawać już w silniejszej pozycji, a nawet stawiać swoje warunki.

Komunikat o ściślejszej współpracy InPostu z Amazon.pl może niewiele tu zdziałać, bo Polacy wolą kupować nadal na Allegro. Wystarczy spojrzeć tylko na te liczby: 17,8 mln RU na Allegro ze średnim czasem 01:54:44 na użytkownika i 6,9 mln RU na Amazon ze średnim czasem 00:06:32 na użytkownika. Nie sądzę, żeby była to kwestia szybkości ścieżki zakupowej.

Stock Image from Depositphotos.