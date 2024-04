Ten smartwatch zyskał świetną funkcję. Docenią ją wszyscy użytkownicy

Vibration Watch w Pixel Watch

Zegarki Pixel Watch nie należą raczej do najpopularniejszych urządzeń z WearOS, ale Google z każdą kolejną generacją robi coraz większe postępy. Gigant stara się także cały czas rozwijać oprogramowanie, dzięki czemu co jakiś czas pojawiają się nowe funkcje. Miesiąc temu sporo nowych możliwości zyskał pierwszy Pixel Watch, a tym razem nowe rozwiązanie pojawiło się na obu zegarkach. Po zainstalowaniu kwietniowej aktualizacji, która już jest dostępna zarówno na zegarkach jak i smartfonach Pixel w menu zegarka pojawiła się opcja "wibracyjnego zegarka".

To nic innego jak możliwość podania aktualnej godziny przy pomocy wibracji. Jest to przydatna funkcja nie tylko dla osób ze słabym wzrokiem, ale również wtedy kiedy chcemy dyskretnie sprawdzić, która godzina. Jej użycie jest bardzo proste, a godzina może zostać podana na dwa sposoby. Pierwszy, dokładniejszy, poda nam dokładne wartości w systemie dziesiętnym. Jeśli dotkniemy ekran raz dwoma palcami to zegarek poda wartość godzinową, dłuższa wibracja to 10, krótsza to 1. Jeśli ekran dotkniemy dwukrotnie to w ten sam sposób zostanie podana wartość minutowa. Trzeba się co prawda wtedy skupić na liczeniu kolejnych wibracji, ale wydaje mi się, że to tylko kwestia przyzwyczajenia.

Jeśli nie potrzebujemy dokładnej informacji, to możemy ustawić zegarek w tryb, który będzie informował o kolejnych kwadransach. W zależności czy będziemy bliżej wartości 15, 30, 45 lub 60 minut, zegarek zawibruje odpowiednio 1, 2, 3 lub 4 razy. Nie jest to może game changer, ale całkiem przyjemny i w pewnych sytuacjach bardzo przydatny dodatek. Czasami nie potrzeba wiele aby znacząco poprawić funkcjonalność i Google wydaje się właśnie podążać strategią małych kroków. To także daje nadzieje na to, że kolejne Pixel Watche będą jeszcze lepsze.

źródło: 9to5Google