Sprzedawali gry za grosze i wspierali akcje charytatywne. Teraz musieli zwolnić wielu pracowników

Humble Games to firma, którą kocha większość graczy

Jak niedawno pisał w swoim tekście Bartek Luzak, historia Humble Bundle sięga 2010 roku. To bardzo ciekawa inicjatywa, która pozwala kupować gry komputerowe, albumy muzyczne, e-booki i filmy w atrakcyjnych cenach i wspierać organizacje charytatywne. Mamy więc promocje i pomaganie — można więc pomyśleć, że ten plan nie ma wad. Czym w ogóle jest Humble Bundle, dla osób, które jakimś cudem nigdy nie skorzystały z tych paczek lub o nich nie słyszały?

Humble Bundle, wcześniej znane jako Humble Indie Bundle, to cyfrowe pakiety multimediów, które w zależności od aktualnie trwającej akcji zawierają gry komputerowe, albumy muzyczne, e-booki lub filmy. Co je wyróżnia? Możesz samodzielnie określić cenę zakupu. Początkowo Humble Bundle koncentrowało się na niezależnych producentach gier, oferując wieloplatformowe tytuły. Pakiety nosiły wówczas nazwę Humble Indie Bundle. Przez 13 lat oferta platformy znacząco się rozszerzyła i nie raz można tam było znaleźć tytuły od dużych wydawców. Pakiety Humble Bundle są dostępne przez określony czas, zazwyczaj przez dwa tygodnie. W wyjątkowym modelu dystrybucji to my sami decydujemy, ile chcemy zapłacić za pakiet produktów oraz jak podzielić wpłatę pomiędzy twórców, organizatorów akcji (czyli firmę Humble Bundle, Inc.) oraz organizacje charytatywne. Wśród tych ostatnich, na przestrzeni lat wspierane były takie inicjatywy jak Child's Play, Electronic Frontier Foundation, charity: water i Amerykański Czerwony Krzyż.

Założę się, że spora część osób czytających ten artykuł ma z Humble Bundle jakieś gry — i zapewne są to prawdziwe perełki rynku gier indie czy tytuły, które okazały się czarnymi końmi. Niestety jednak, najnowsze informacje od Humble Games nie są już tak pozytywne.

Zwolnienia w branży gier wideo dotknęły również Humble Games

Zwolnienia, które do niedawna dotykały branżę technologiczną, teraz dotykają gry wideo — spotkało to już takie firmy jak Epic Games, SEGA, Naughty Dog, CD Projekt RED, Niantic czy Bungie — twórców serii Destiny, którzy jakiś czas temu zostali oficjalnie zakupieni przez PlayStation. Teraz niestety przyszedł czas na Humble Games.

Wczoraj pracownicy Humble po raz pierwszy oficjalnie poinformowali o zwolnieniach za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych — a dokładniej po prostu zaczęli szukać nowej pracy. Do tej pory nie ma jednak dokładnych danych na temat tego, ile osób oficjalnie zostało zwolnionych — lecz informacje o tym, że niektórzy pożegnali się ze swoim miejscem pracy, potwierdził sam deweloper.

Dlaczego Humble Games zwolniło pracowników?

Portal Videogames.si, który jako pierwszy doniósł o zwolnieniach w firmie znanej z charytatywnych paczek gier, uzyskał również komentarz rzecznika Humble Games. Był on następujący:

Wczorajszy dzień był trudny dla Humble Games i możemy potwierdzić, że musieliśmy pożegnać się z cenionymi kolegami. Podobnie jak wiele firm w tym roku, trendy w branży spowodowały, że wymagana była ta restrukturyzacja, aby zapewnić nam długoterminowy sukces. Szczególnie warto zauważyć, że wszystkie osoby, na które te zmiany mają wpływ, to utalentowane i oddane osoby, które wywarły ogromny wpływ [na pracę firmy]. Humble Games pozostaje skupione i zaangażowane we współpracę z niesamowitymi niezależnymi twórcami, aby w nadchodzących latach udostępniać swoje doświadczenia graczom na całym świecie.

Oświadczenie jasno więc sugeruje, że winne tej sytuacji są trendy w branży gier wideo. O co dokładnie chodzi i do czego szczególnie się to odnosi? Na to rzecznik Humble Games już nie odpowiedział, więc każdy może interpretować to na swój sposób.

Źródło: Videogames.si

