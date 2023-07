Jak nie stracić konta w grach? Fortnite i inne popularne tytuły

Dla niektórych graczy konto w Fortnite, World of Warcraft lub Counter-Strike to prawdziwa wirtualna fortuna, z setkami godzin pracy, unikalnymi przedmiotami, osiągnięciami i oszałamiającymi statystykami. Ale czy zdajesz sobie sprawę, że to wszystko może zniknąć w jednej chwili? Utrata konta może dotknąć każdego, niezależnie od doświadczenia czy popularności gry. Dziś podpowiemy, jak zabezpieczyć konto, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Czasami wystarczy zaledwie chwila nieuwagi, kliknięcie w podejrzany link lub słabe hasło, by Twoje konto w grze przepadło bezpowrotnie. Ale nie martw się! Właśnie tutaj wkracza dwuskładnikowa autoryzacja (2FA), jako jedno z najpotężniejszych narzędzi w walce z hakerami i oszustami. Z tego artykułu dowiesz się, jak uniknąć utraty kontroli nad swoimi ulubionymi grami. Naszym głównym bohaterem będzie oczywiście Fortnite, który mimo upływu lat, nadal cieszy się mianem jednej z najpopularniejszych gier na świecie. Pamiętaj jednak, że porady związane z ochroną konta sprawdzą się również w przypadku innych tytułów.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego konta

Znaczenie bezpieczeństwa konta w grach nie może być lekceważone. Twój postęp, osiągnięcia, zakupy i inwestycje w grę mogą być zagrożone, jeśli ktoś uzyska nieautoryzowany dostęp do Twojego konta. Ponadto kradzież konta może prowadzić do utraty cennych przedmiotów w grze, reputacji w społeczności graczy oraz dalszej przyjemności z wirtualnej przygody, którą będzie trzeba zacząć od początku. Dlatego ważne jest, abyś podjął odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczył swoje konto.

W kolejnych częściach artykułu omówimy, co to jest dwuskładnikowa autoryzacja (2FA) i dlaczego jest ważna w kontekście gier. Dowiesz się również, jak włączyć 2FA w Fortnite. Przedstawimy również procedurę aktywacji 2FA dla popularnych platform oferujących pobieranie gier, a także udzielimy kilku porad dotyczących ogólnych zasad bezpieczeństwa dla kont graczy.

Co to jest 2FA i dlaczego jest ważne?

Dwuskładnikowa autoryzacja (2FA), zwana również weryfikacją dwuetapową, to metoda zabezpieczania konta, która wymaga potwierdzenia tożsamości użytkownika za pomocą dwóch różnych elementów. Oprócz tradycyjnego hasła użytkownik musi dostarczyć drugą informację, na przykład unikalny kod generowany przez aplikację mobilną, kod wysłany na telefon komórkowy, odcisk palca lub skan twarzy.

Stosowanie 2FA w kontekście gier jest niezwykle istotne ze względu na wzrost liczby ataków hakerskich i oszustw skierowanych przeciwko kontom graczy. Ochrona konta za pomocą jedynie hasła nie zawsze jest wystarczająca, ponieważ hakerzy mogą wykorzystać różne metody, takie jak phishing, keylogging czy próby zgadywania hasła. Często dochodzi również do wycieków danych z innych serwisów. Jeśli używasz tego samego hasła w różnych miejscach – nieszczęście gotowe. Właśnie dlatego 2FA staje się nieodzownym narzędziem w walce z tego rodzaju zagrożeniami.

Korzyści stosowania 2FA w kontekście gier są znaczące. Po pierwsze, 2FA zapewnia dodatkową warstwę ochrony, uniemożliwiając nieautoryzowany dostęp do konta nawet w przypadku przechwycenia hasła. Po drugie, 2FA chroni przed kradzieżą osiągnięć, przedmiotów w grze i inwestycji, zapewniając pewność, że tylko właściciel konta ma do nich dostęp. Dodatkowo 2FA może również pomóc w ochronie płatności i transakcji w grach, eliminując ryzyko nieuprawnionego korzystania z informacji finansowych – np. danych Twojej karty płatniczej.

Istnieje wiele platform i serwisów, które oferują 2FA dla kont graczy. Przykłady popularnych platform z 2FA to m.in. Epic Games (Fortnite), Steam, Battle.net (Blizzard), Xbox Live, PlayStation Network i wiele innych. Wszystkie te platformy umożliwiają włączenie dwuetapowej weryfikacji, aby zwiększyć bezpieczeństwo konta i zapewnić dodatkową ochronę dla graczy.

Weryfikacja dwuetapowa (2FA) w Fortnite

Liczba ataków na konta graczy Fortnite w ciągu ostatnich lat znacząco wzrosła. Wielu graczy doświadczyło kradzieży indywidualnego profilu, utraty cennych przedmiotów i straty postępów w grze. Włączenie dwuskładnikowej autoryzacji w Fortnite to dodatkowa warstwa zabezpieczeń, która pomoże ochronić Twoje konto przed nieuprawnionym dostępem. Po włączeniu 2FA, oprócz hasła, będziesz musiał(a) podać dodatkowy kod, który zostanie wysłany na Twój telefon lub wygenerowany przez aplikację autoryzacyjną. To oznacza, że nawet jeśli ktoś pozna Twoje hasło, bez posiadania drugiego czynnika uwierzytelniającego nie będzie w stanie uzyskać dostępu do Twojego konta.

Instrukcja włączenia 2FA w Fortnite

Zaloguj się na swoje konto na Epic Games. Znajdź sekcję "Hasło i Zabezpieczenia". W tej sekcji znajdź nagłówek "Logowanie Dwuetapowe". Tam wybierz formę 2FA, która będzie dla Ciebie odpowiednia.

Dostępne warianty 2FA dla Fortnite:

Aplikacja uwierzytelniająca – Pobierz i zainstaluj wybraną aplikację uwierzytelniającą, taką jak Google Authenticator, LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator lub Authy, ze sklepu z aplikacjami na swoje urządzenie mobilne. Skonfiguruj wybrane narzędzie jako swoją metodę 2FA (" AUTHENTICATOR APP "). Podczas logowania będziesz musiał(a) wpisać generowany przez aplikację kod bezpieczeństwa.

Uwierzytelnianie przez SMS – Podaj swój numer telefonu w ustawieniach konta Epic Games w sekcji " SMS AUTHENTICATION ". Przy logowaniu otrzymasz SMS z kodem bezpieczeństwa, który będziesz musiał(a) wpisać podczas logowania.

Uwierzytelnianie przez e-mail – Wybierz tę opcję ("EMAIL AUTHENTICATION") na stronie Fortnite, a przy każdym logowaniu, na podany adres e-mail otrzymasz kod bezpieczeństwa, który będziesz musiał(a) wpisać podczas logowania.

Po wybraniu i skonfigurowaniu wybranej metody 2FA otrzymasz kod bezpieczeństwa na swoją aplikację, numer telefonu lub adres e-mail (w zależności od wybranej metody). Wprowadź ten kod bezpieczeństwa na swoim koncie Epic Games. Jeśli jest on poprawny, zobaczysz komunikat o powodzeniu włączenia 2FA.

Włączenie 2FA w Fortnite to jedno z najważniejszych działań, które możesz podjąć, aby zabezpieczyć swoje konto przed atakami hakerskimi i utratą danych.

Nie tylko Fortnite – 2FA w innych grach

Fortnite nie jest oczywiście jedyną grą, w której można włączyć dwuskładnikową autoryzację (2FA). Wiele innych popularnych tytułów i serwisów dystrybuujących gry również oferuje tę funkcję, aby zwiększyć bezpieczeństwo kont graczy. Oto kilka przykładów, gdzie można włączyć 2FA:

Steam : Jedna z największych platform dystrybucji cyfrowej gier oferuje 2FA, która pozwala chronić konto przed kradzieżą i nieautoryzowanym dostępem. Aby włączyć 2FA w Steam, musisz zainstalować aplikację Steam Guard Mobile Authenticator na swoim telefonie lub skorzystać z kodów SMS.

Battle.net (Blizzard): Platforma Battle.net, znana z takich gier jak World of Warcraft, Overwatch i Diablo, również oferuje 2FA. Można skonfigurować je za pomocą Authenticatora Battle.net lub przez otrzymywanie kodów SMS.

Xbox Live : Plan subskrybcyjny dla konsoli Xbox także umożliwia włączenie 2FA. Możesz skonfigurować 2FA na koncie Xbox Live, korzystając z aplikacji Microsoft Authenticator lub kodów SMS.

GOG.com : Cyfrowa platforma dystrybucji gier, która umożliwia włączenie 2FA na swoim koncie, aby chronić zakupy i dostęp do gier.

Humble Bundle: Serwis oferujący zestawy gier w atrakcyjnych cenach, który również obsługuje 2FA, aby zapewnić bezpieczeństwo konta.

Włączenie 2FA na takich serwisach to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, która pomaga chronić Twoje zakupy, dane osobowe i dostęp do gier.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla konta gracza

Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym graczem, czy okazjonalnym entuzjastą cyfrowej rozrywki, zabezpieczenie konta gracza jest niezwykle istotne. W tym ostatnim akapicie artykułu przedstawiamy kilka dodatkowych środków bezpieczeństwa, z których warto korzystać.

Twórz silne hasła : Stwórz unikalne i trudne do odgadnięcia hasło, które składa się z kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych. Unikaj używania łatwych do zgadnięcia haseł, takich jak imię lub data urodzenia.

Nie używaj tego samego hasła w różnych miejscach : Upewnij się, że używasz różnych haseł do różnych kont. W ten sposób, jeśli jedno konto zostanie naruszone, nie oznacza to, że haker ma automatyczny dostęp do wszystkich Twoich innych kont.

Zmieniaj hasło regularnie : Regularna zmiana hasła jest ważna, ponieważ utrzymuje bezpieczeństwo Twojego konta. Zalecamy zmianę hasła co najmniej co kilka miesięcy.

Uważaj na podejrzane wiadomości : Nie otwieraj wiadomości e-mail od nieznanych nadawców lub z podejrzanych źródeł. Nie klikaj w linki ani nie pobieraj załączników z nieznanych wiadomości.

Zwracaj uwagę na phishing : Bądź czujny wobec prób phishingowych, gdzie otrzymane wiadomości udają, że pochodzą od oficjalnych serwisów gier lub sklepów. Sprawdzaj dokładnie adres URL, zanim podasz jakiekolwiek dane logowania.

Kupuj gry w autoryzowanych sklepach : Korzystaj tylko z zaufanych sklepów gier, takich jak oficjalne platformy dystrybucji cyfrowej.

Sprawdzaj opinie i oceny : Przed zakupem gry sprawdź opinie innych graczy oraz oceny sklepu, aby upewnić się, że jest on wiarygodny i bezpieczny.

Uważaj na oferty zbyt dobrze brzmiące, by były prawdziwe: Unikaj podejrzanie tanich ofert gier, zwłaszcza na aukcjach internetowych. Często są to podróbki lub nielegalne kopie, które mogą narazić Twoje konto na ryzyko.

Nie pozwól, aby Twoje wysiłki w budowaniu postaci czy osiąganiu wyższych poziomów przepadły przez głupi błąd. Włączając 2FA, tworzysz solidną tarczę obronną, która utrudnia dostęp hakerom, a jednocześnie zapewnia spokój podczas grania.