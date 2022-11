Kultowa polska gra o tragedii cywilów w obliczu wojennego chaosu świętuje swoje 8 urodziny. Z tej okazji odpowiedzialne za tytuł 11 Bit Studios nawiązało współpracę z Humble Bundle. Największe hity można zakupić teraz w zbiorczym zestawie, a dochód zostanie przekazany na cele charytatywne.

Razem dla Ukrainy

This War of Mine to poruszająca opowieść o losach tych, którzy w grach wojennych często są pomijani. Gdy na froncie toczy się zażarta walkach, w ruinach miast wciąż toczy się życie, pełne głodu, strachu i umierającej nadziei. Dokładnie tak, jak dziś na Ukrainie, dlatego też developer kolejny raz zdecydował się wziąć udział w akcji wsparcia dla naszego sąsiada.

W serwisie Humble Bundle pojawił się zestaw 9 gier od 11 Bit Studios, które możecie zakupić za nieco ponad 70 zł. Pieniądze można przeznaczyć na wsparcie inicjatywy Razom for Ukraine, czyli szerokiego programu wsparcia i odbudowy Ukrainy, z naciskiem na zorganizowanie pomocy medycznych dla szpitali.

Przypomnijmy, że twórcy This War of Mine – wpisanego do kanonu lektur – już na początku konfliktu przekazywali pieniądze na rzecz polskiego i ukraińskiego czerwonego krzyża. Jeśli chcecie wziąć udział w akcji i dołożyć swoją cegiełkę, to odsyłam pod ten adres, gdzie zakupicie zestaw klasyków od 11 Bit Studios. Pełna lista gier prezentuje się następująco: